Selain Pertamina, Harga BBM Shell, BPR-AKR, dan Vivo juga Turun, Mana yang Termurah?

Jakarta, Beritasatu.com - Mulai 1 November 2023, PT Pertamina (Persero) telah menurunkan harga BBM nonsubsidi. Kebijakan serupa diadopsi oleh Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo Energi Indonesia.

Dikutip dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023) di DKI Jakarta, Pertamax Pertamina kini mencapai Rp 13.400, mengalami penurunan dari Rp 14.000 per liter sebelumnya. Pertamax Turbo di DKI Jakarta sekarang dijual dengan harga Rp 15.500 per liter, mengalami penurunan dari Rp 16.600 per liter.

Harga Dexlite per 1 November 2023 adalah Rp 16.950 per liter, turun dari Rp 17.200 per liter sebelumnya. Harga Pertamina DEX juga mengalami penurunan menjadi Rp 17.750 per liter dari Rp 17.900 per liter, sementara Pertamax Green 95 sekarang dihargai Rp 15.000 , turun dari Rp 16.000.

Shell juga menurunkan harga BBM-nya, seperti Shell Super (RON 92) yang sekarang dijual Rp 14.360 per liter, turun dari Rp 15.380 per liter. Shell V-Power juga mengalami penurunan, dari Rp 16.350 per liter menjadi Rp 15.270 per liter. Harga Shell V-Power Diesel kini adalah Rp 17.780 per liter, mengalami penurunan dari Rp 17.920 per liter. Sementara Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp 16.730 per liter menjadi Rp 15.590 per liter.

SPBU BP juga menurunkan harga BBM, dengan BP 92 sekarang dijual Rp 14.360 per liter, turun dari Rp 14.580 per liter. Harga BP Ultimate kini adalah Rp 15.270 per liter, mengalami penurunan dari Rp 16.350 per liter. Harga BP Diesel juga turun menjadi Rp 16.980 per liter dari Rp 17.250 per liter sebelumnya.

Di sisi lain, BBM SPBU VIVO juga mengalami penurunan harga, dengan Revvo 90 turun menjadi Rp 12.200 per liter dari Rp 12.500 per liter. Harga Revvo 92 juga mengalami penurunan menjadi Rp 14.100 per liter dari Rp 15.080 per liter, dan Revvo 95 sekarang dijual dengan harga Rp 15.100 per liter, turun dari Rp 16.150 per liter.

Berikut adalah daftar harga terbaru BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo per 1 November 2023:

Harga BBM Pertamina di DKI dan sekitarnya

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.400 per liter (sebelumnya Rp 14.000)

Pertamax Turbo: Rp 15.500 per liter (sebelumnya Rp 16.600)

Dexlite: Rp 16.950 per liter (sebelumnya Rp 17.200)

Pertamina DEX: Rp 17.750 per liter (sebelumnya Rp 17.900)

Pertamax Green 95: Rp 15.000 per liter (sebelumnya Rp 16.000)

Harga BBM Shell

Shell Super: Rp 14.360 per liter

Shell V Power: Rp 15.270 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp 15.590 per liter

Shell V Power Diesel: Rp 17.780 per liter

Shell Diesel Extra (Jawa Timur): Rp 16.980 per liter

Harga BBM VIVO

Revvo 90: Rp 12.200 per liter

Revvo 92: Rp 14.100 per liter

Revvo 95: Rp 15.100 per liter

Harga BBM BP

BP 92: Rp 14.360 per liter

BP Ultimate: Rp 15.270 per liter

BP Diesel: Rp 16.980 per liter