Lima BUMN Perhotelan Sepakat Bentuk Holding

Selasa, 29 Desember 2020 | 18:13 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Wijaya Karya (Wika) Realty menyatakan kesiapannya menjadi induk holding hotel BUMN. Hal itu ditunjukkan dengan ditandatanganinya perjanjian komitmen jual beli saham antara PT Wika Realty masing-masing dengan PT Aero Wisata, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Patra Jasa, anak usaha PT Pertamina (Persero), serta perjanjian komitmen jual beli aset dengan PT Pegadaian di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Adapun, penandatanganan perjanjian komitmen jual beli adalah tindak lanjut nota kesepahaman bersama rencana konsolidasi bisnis hotel BUMN yang telah ditandatangani pada September 2020 lalu. “Konsolidasi bisnis hotel ini sejalan langkah menjadikan BUMN sebagai institusi bisnis yang kompetitif sekaligus mengatur lini bisnis hotel BUMN sehingga BUMN induk yang sebelumnya membawahi anak-anak usaha hotel dapat dapat menjalankan bisnis sesuai bisnis inti yang dimiliki,” ujar Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Selain itu, kebijakan ini juga didesain sesuai rencana efisiensi, perampingan BUMN sebagai institusi bisnis dan pemain global, menjalankan dan mendukung program pemerintah di bidang pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai konsolidasi bisnis hotel BUMN.

Perjanjian ini merupakan bagian dari pembentukan holding hotel yang pada tahap pertama terdapat 22 hotel yang akan terkonsolidasi dalam pembentukan holding hotel BUMN yaitu 11 hotel milik Hotel Indonesia Natour, satu Hotel milik Aero Wisata, satu hotel milik PT Patra Jasa, dan sembilan hotel milik PT Pegadaian.

Adapun 11 Hotel Indonesia Natour yakni Inaya Putri Bali, Grand Inna Kuta, Grand Inna Padang, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Tunjungan, Grand Inna Samudra Beach, Grand Inna Medan, Inna Tretes, Inna Parapat, Inna Sindhu Beach, dan Inna Bali Heritage.

PT Aero Wisata yang merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki Kila Senggigi Beach Lombok. Adapun PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha PT Patra Jasa memiliki dan mengelola The Patra Bali Resort & Villas.

Sementara, PT Pegadaian yang dikelola oleh anak perusahaan PT Pesonna Indonesia Jaya memiliki hotel di Makassar, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Gresik, Tegal, Pekalongan dan Surabaya. Sedangkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melalui entitas anaknya, PT Wika Realty saat ini mengelola tujuh kondotel yakni Best Western Papilio Hotel di Surabaya, Best Western Premiere La Grande Hotel di Bandung, Wyndham Tamansari Jivva Resort, Golden Tulip Jineng Resort Bali, Best Western The Lagoon Manado Hotel, Best Western Premiere The Hive Hotel Jakarta dan Kyriad Hotel Airport Tangerang.

Sumber: BeritaSatu.com