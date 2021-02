Tarik Investasi Baru, Valuasi MPL Dekati US$ 1 Miliar

Kamis, 4 Februari 2021 | 16:01 WIB

Oleh : Harso Kurniawan / HK

Jakarta, Beritasatu.com – Valuasi Mobile Premier League (MPL), platform e-sport dan mobile gaming terbesar di Asia mendekati US$ 1 miliar atau tepatnya US$ 945 juta, setelah berhasil menghimpun investasi baru senilai US$ 95 juta dalam tahap putaran pendanaan Seri D.

Platform game MPL telah dimainkan oleh 60 juta lebih pengguna di India dan 3,5 juta lebih pengguna di Indonesia. MPL memiliki 50 games lebih yang terbagi dalam beberapa kategori untuk Android dan iOS (hanya di India) dan bekerja sama dengan 28 game developer.

Composite Capital dan Moore Strategic Ventures memimpin penggalangan dana di putaran terakhir ini, didukung juga partisipasi dari Base Partners, RTP Global, SIG, Go-Ventures, Telstra Ventures, Founders Circle, dan Play Ventures. Total modal yang dikumpulkan sejak MPL berdiri pada 2018 hingga saat ini US$ 225,5 juta.

Pemberlakuan lockdown di beberapa negara pada tahun 2020 yang dipicu oleh pandemi, memberikan peluang bagi industri e-sports untuk berkembang dengan pesat di dunia dan terutama di Asia. MPL berada di garis depan dalam mendemokratisasikan e-sports di Indonesia dan India. Melalui partisipasi MPL dalam Piala Presiden e-sports awal 2020, untuk kategori casual gaming, MPL berhasil mengumpulkan 50 ribu lebih orang partisipan dari kalangan remaja sampai dengan dewasa yang tersebar secara nasional. MPL juga menyediakan hadiah sejumlah Rp 225 juta untuk pemenang.

Suntikan dana baru ini akan digunakan MPL untuk memperluas portofolio game e-sports dan juga akan menyelenggarakan lebih banyak turnamen berskala nasional maupun internasional. Dana tersebut juga akan digunakan MPL untuk melakukan ekspansi internasional tahun ini.

"Seiring dengan berkembangnya eksistensi dan ekspansi kami, pendanaan baru ini akan membantu kami fokus kepada value proposition utama kami, yaitu platform game yang kuat dengan menghadirkan fitur terbaik bagi para gamer, dan menambahkan permainan e-sports terbaik ke dalam MPL. Komunitas e-sports saat ini sedang berkembang pesat, dan kami percaya, ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan games yang dibuat di India dan Indonesia ke dunia serta membantu para gamers untuk menunjukan kemampuannya," ungkap Sai Srinivas, co-founder dan CEO MPL, Kamis (4/2/20210).

Kanush Chaudhary, managing director Composite Capital, menambahkan, pihaknya senang dapat bermitra dengan tim MPL dan mendukung terus pertumbuhan MPL. “Sebagai pemimpin industri di dalam market gaming, kami percaya MPL akan terus berinovasi dan terus mendorong dunia e-sports, baik di India maupun mancanegara,” jelas dia.

Eduardo Latache dari Base Partners menuturkan, seiring meningkatnya investasi di MPL, pihaknya optimistis MPL dapat berprestasi di tingkat internasional dan memimpin industri mobile gaming dan e-sports secara global.

“Kami sangat menyambut baik kemitraan kami dengan Composite Capital dan Moore Strategic Ventures. Selama proses Seri D, kami terkesan dengan pemahaman mereka terkait ekosistem mobile gaming dan e-sports. Kami berharap kita dapat terus bekerja sama dalam membangun bisnis game berskala global bermula dari India,” kata SVP Corporate Development and Investor Relations MPL Joe Wadakethalakal.

Sumber: BeritaSatu.com