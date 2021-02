Pemimpin Bisnis di Era Pandemi Dituntut Bangun Trust Karyawan

Jumat, 26 Februari 2021 | 16:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - SWA bersama Dunamis Organization Services melakukan survei untuk memilih CEO terbaik. Survei tahun 2020 - yang hasilnya diumumkan awal 2021 - mempunyai makna berbeda di tengah pandemi Covid-19. CEO di era Covid-19 tak bisa mengelak dari ancaman hidup dan matinya perusahaan. Pada kondisi turbulensi seperti itu, hanya CEO yang bisa membangun trust di kalangan karyawan yang bisa membawa perusahaan survive.

Dengan mengantongi kepercayaan dari karyawan dan stakeholder lain, seorang CEO dapat membangun terobosan baru dan mengeksekusinya agar perusahaan selamat dari krisis. Trust bukan semata persoalan skill dan kompetensi di bidang tertentu, tetapi juga tak lepas dari kematangan leadership CEO.

Partner Dunamis Organization Services dan Head of Franklin Covey Indonesia, Tommy Sudjarwadi mengatakan penentuan Best CEO 2020 dilakukan berdasarkan survei terhadap para karyawan perusahaan atas empat peran penting CEO. "Hal ini terdiri dari inspire trust, create vision, execute strategy dan coach potential," kata Tommy dalam keterangan tertulisnya Jumat (26/2/2021).

Selain memiliki kemampuan mentransformasi bisnis untuk mendongkrak kinerja, Best CEO tahun ini menonjol dalam aspek caring leadership sebagai salah satu keunggulan mempertahankan bisnis di tengah pandemi Covid-19.

Pemimpin Redaksi SWA, Jelas Sujatmaka mengatakan sebelum melakukan survei, SWA dan Dunamis telah membuat daftar para CEO yang akan diundang untuk mengikuti survei. “Persyaratannya, perusahaan yang dipimpin harus memiliki kinerja bagus di era kepemimpinannya. Selain itu juga punya komitmen kuat untuk menjalankan good corporate governance," kata dia.

Dari hasil survei tersebut diperoleh 13 nama yang masuk dalam daftar Best CEO 2020 versi Majalah SWA dan Dunamis Organization Services.

Penganugerahan Best CEO 2020 dilakukan secara virtual dan webinar bertema “Leadership Challenges in the double-disruption era” dengan keynote speaker Founder Triputra Group TP Rachmat dengan topik “Leadership Challenges in the Double-Disruption Era: Wisdom from the Senior”.

