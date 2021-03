Schroders Integrasikan Sustainability dan ESG di Produk Reksa Dana Saham Syariah

Selasa, 30 Maret 2021 | 16:41 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Schroders Indonesia mengintegrasikan prinsip sustainability atau keberlanjutan, ESG (Environmental, Social and Governance) dan syariah dalam produk Reksa Dana Schroder Global Sharia Equity Fund (USD).

Reksa Dana Schroder Global Sharia Equity Fund (USD) adalah reksa dana saham syariah yang diluncurkan pada 22 Februari 2016 dengan kebijakan investasi minimum 85% pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah.

"Pengintegrasian faktor sustainability dan ESG untuk melengkapi filosofi investasi syariah diharapkan mampu meningkatkan potensi pengembalian investasi yang lebih baik dalam jangka panjang sekaligus membuka jalan untuk inovasi produk baru,” ungkap Presiden Direktur Schroders Indonesia, Michael T Tjoajadi, dalam siaran persnya, Selasa (30/3/2021).

Reksa dana ini dipasarkan melalui berbagai mitra distribusi Schroders Indonesia dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS). Di mana, minimum pembelian awal adalah US$ 10.000 dan minimum pembelian selanjutnya adalah US$ 1.000.

Dalam prinsip sustainable investing selain terintegrasi dengan praktek ESG, kata Michael, Schroders juga menganalisa lebih jauh apakah suatu perusahaan dijalankan dengan cara terbaik (prinsip menyeluruh atau holistic) atau tidak. Hal ini sejalan dengan tren investor dunia yang berkembang dimana investor melihat bukan pada sekadar laba saja, namun perusahaan juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungannya.

Michael menuturkan, perubahan iklim, pergeseran demografi dan revolusi teknologi yang terjadi sangat cepat akhir-akhir ini akan mengubah kondisi planet. Di sisi lain, perusahaan yang bisa beradaptasi dan bertahan dengan perubahan yang ada, akan lebih sukses menjangkau pelanggan, karyawan, dan mengembangkan bisnisnya secara keseluruhan sekaligus menghindarkan diri dari biaya penalti akibat pendekatan bisnis yang tidak mempertimbangkan faktor ESG.

Memahami dampak yang dihasilkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya terhadap masyarakat dan planet, serta risiko apa saja yang dihadapi, maka penting untuk memahami nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan.

"Dalam hal ini, pendekatan investasi yang aktif dan forward looking sangat dibutuhkan untuk memahami dan menganalisa cara perusahaan menghasilkan profit,” kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Reksa Dana Schroders Global Syariah Equity Fund (USD) dapat menjawab kebutuhan investor yang memiliki minat berinvestasi pada portofolio saham syariah global yang terdiversifikasi dengan menerapkan kriteria-kriteria sustainability dan ESG serta memiliki horison investasi jangka panjang.

“Produk ini menggabungkan keahlian pengelolaan investasi aktif kami dengan kemampuan dan rekam jejak sustainable investing dan ESG Schroders,” imbuh Michael.

