Wom Finance Optimistis Kinerja Membaik Tahun Ini

Kamis, 1 April 2021 | 18:57 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk atau Wom Finance, mencatatkan pada tahun 2020, total penyaluran pembiayaan perseroan mengalami penurunan sebesar 59% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 2,4 triliun.

Namun, pada kuartal IV total penyaluran pembiayaan perseroan berhasil mencapai Rp 640 miliar, atau meningkat sebesar 78% dibandingkan kuartal III.

Adapun total pendapatan perseroan mengalami penurunan sebesar 24% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 2 triliun. Namun, pada kuartal IV pendapatan perseroan berhasil mencapai Rp 441 miliar, meningkat sebesar 2% dibandingkan kuartal III.

Laba sebelum pajak perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 87 miliar atau turun 76% dari Rp 364 miliar. Sementara rasio perseroan, Return on Asset (RoA) sebesar 1,3% dan Return on Equity (RoE) sebesar 4,7%. Perseroan mencatatkan Non Performing Financing (NPF) gross 2,7% dan NPF Net 1,2%.

Presiden Direktur Wom Finance, Djaja Suryanto Sutandar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/4/2021), menyampaikan, kinerja keuangan Wom Finance pada 2020 menunjukkan adanya koreksi, tetapi hingga menutup tahun 2020 perseroan menunjukkan kinerja yang semakin membaik.

"Kami tetap optimistis di tahun 2021, meskipun masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian di Indonesia," kata Djaja.

Djaja mengatakan, perseroan tetap mengambil langkah prudent dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dan dengan berbagai perkembangan yang ada di pasar.

"Perseroan akan melanjutkan strategi pertumbuhan aset yang berhati-hati dan dipandang efektif untuk mengakomodir perkembangan bisnis di masa mendatang,” tandasnya.

Wom Finance juga terus mengimbau konsumen untuk melakukan transaksi secara digital maupun melalui e-channel payment. Konsumen dapat melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran via online yang telah tersedia seperti melalui transfer bank atau juga lewat minimarket, seperti Indomaret dan Alfamart.

Selain itu, konsumen dapat melakukan pembayaran angsuran berbasis kode QR dengan menggunakan 16 e-wallet atau e-money dan 22 mobile banking.

Selain menggunakan kode QR, WOM Finance juga telah bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee Pay dan Go-Bills dimana konsumen juga dapat membayarkan angsurannya melalui platform marketplace tersebut.

