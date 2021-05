BPS: Ekspor April 2021 Tertinggi Sejak Agustus 2011

Kamis, 20 Mei 2021 | 13:02 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pada April 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 18,48 miliar, meningkat 0,69% dibanding ekspor Maret 2021 yang sebesar US$ 18,35 miliar (month-to-month/mtm). Bahkan jika dibandingkan dengan April 2020 yang sebesar US$ 12,16 miliar, peningkatannya mencapai 51,94% (year-on-year/yoy).

“Nilai ekspor April 2021 yang sebesar US$ 18,48 miliar ini adalah tertinggi sejak bulan Agustus 2011. Pada Agustus 2011 nilai ekpsornya mencapai US$ 18,64 miliar,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam pemaparan neraca perdagangan April 2021, Kamis (20/5/2021).

Untuk ekspor nonmigas pada April 2021 mencapai US$ 17,52 miliar, naik 0,44% dibandingkan Maret 2021. Sedangkan ekspor migas sebesar US$0,96 miliar atau naik 5,54%. Jika dibandingkan dengan April 2020, ekspor nonmigas naik 51,08% dan ekspor migas naik 69,60%.

Suhariyanto menambahkan, peningkatan terbesar ekspor nonmigas April 2021 terhadap Maret 2021 terjadi pada besi dan baja sebesar US$ 246,2 juta atau 17,50%. Komoditas lainnya yang juga meningkat nilai ekspornya adalah logam mulia, perhiasan/ permata US$ 117,2 juta (39,47%); bijih, terak, dan abu logam US$ 108,2 juta (26,55%); timah dan barang daripadanya US$ 47,5 juta (31,48%); serta mesin dan perlengkapan elektrik US$ 31,2 juta (3,21%). Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati US$ 398,3 juta atau 13,81%.

Sementara itu untuk impor, pada April 2021 mencapai US$ 16,29 miliar, turun 2,96% dibandingkan Maret 2021 yang sebesar US$ 16,79 miliar (month-to-month/mtm). Penurunan impor ini terjadi hampir di seluruh penggunaan barang, antara lain impor bahan baku/penolong turun 3,63%, dan impor barang modal turun 9,05%. Namun khusus untuk impor barang konsumsi, terjadi kenaikan 12,89% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Kenaikan impor barang konsumsi ini didorong oleh naiknya impor barang komoditas yang dibutuhkan untuk menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idulfitri,” kata Suhariyanto.

