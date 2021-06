Sun Paper Source Ekspor Tisu ke Australia hingga AS

Kamis, 10 Juni 2021 | 23:58 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Mojokerto, Beritasatu.com - PT Sun Paper Source (SPS) mengekspor sebelas kontainer berisi 136,3 ton tisu senilai US$ 134.000 ke empat negara, yaitu Malaysia, Amerika Serikat (AS), Australia dan Jamaika.

Pelepasan sebelas kontainer berisi parent roll dan finished good tisu oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga bersama Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Dardak, di pabrik SPS di Ngoro, Mojokerto, Kamis (10/6/2021), sekaligus apresiasi pemerintah terhadap kinerja eksportir yang terus tumbuh dan berkontribusi pada surplus neraca perdagangan Indonesia di tengah masa pandemi Covid-19.

Presiden Direktur PT Sun Paper Source, Ventje Hermanto mengemukakan, industri tisu Indonesia cukup berpotensi di pasar global. Bahkan, diharapkan bisa menjadi motor penggerak industri tisu di kawasan Asia. Mengutip laporan Fastmarket RISI 2021, pada 2020 Indonesia mencatat ekspor tisu naik 18% atau 122.000 ton, dari 676.000 ton pada 2019 menjadi 798.000 ton pada 2020. Produk tisu dalam bentuk parent roll buatan Indonesia menguasai pasar Asia Pasifik.

"Sun Paper Source sendiri mencatat kenaikan ekspor 6% sepanjang tahun 2020 dan lonjakan ekspor terjadi tahun ini. Sampai Maret 2021 kenaikannya 37,16% dibandingkan Februari 2021,” kata Ventje.

Dia menyebut dua faktor yang membuat industri tisu Indonesia diperhitungkan di pasar global. Yaitu, populasi dan usia produktif yang cukup tinggi dan merata serta ketersedian bahan baku tisu yang cukup melimpah. Bahkan, selama pandemi industri tisu tetap tumbuh karena didukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta perubahan perilaku masyarakat yang peduli kesehatan membuat industri tisu tetap tumbuh.

"Penjualan lokal kita dari Februari ke Maret 2021 naik 51%. Hasil produksi kita 80% untuk ekspor ke 80 negara dan 20% untuk domestik,” tandas Ventje.

Dia mengatakan, dua poin penting tantangan yang dihadapi industri tisu Indonesia saat ini adalah masalah kenaikan freight akibat kelangkaan kontainer serta regulasi impor bahan baku. "Tentu ini akan membuat harga tisu menjadi tidak kompetitif dibanding negara lain yang masih rendah harga freight-nya. Daya saing jadi berkurang di pasar global. Padahal apabila kendala dan tantangan yang dihadapi eksportir dan produsen tisu dapat diurai satu per satu oleh pemegang kebijakan, potensi Indonesia untuk menjadi motor industri tisu dunia sangatlah besar,” terang Ventje.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga menyebutkan, neraca perdagangan surplus di tahun 2020 mencapai sebanyak US$ 21,74 miliar Bahkan, neraca perdagang per April 2021 mengalami surplus sebanyak US$ 7,71 miliar.

"Saya pikir pestasi ini yang patut kita syukuri di tengah masa pandemi kita masih mencetak surplus. Kita tetap harus mengembangkan apa yang bisa kita ekspor dengan produk-produk ekspor yang tepat sasaran, seperti kertas tisu. Ini saya pikir menjadi salah satu penyemangat kita, menjaga neraca perdagangan surplus,” tandas Jerry Sambuaga.

