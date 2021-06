Utilisasi 74%, Produksi Oksigen Medis Nasional Akan Diprioritaskan

Selasa, 29 Juni 2021 | 21:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat pada 2-20 Juli mendatang. Di dalam itu sempat disinggung soal kapasitas produksi oksigen nasional yang belum optimal.

"Utilisasi kapasitas produksi oksigen nasional belum maksimal, masih terdapat kapasitas idle yang bisa diprioritaskan," demikian laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengenai Evaluasi dan Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro, Selasa (29/6/2021), yang didapat Beritasatu.com.

Saat ini kapasitas produksi oksigen nasional 866.000 ton per tahun dengan utilisasi 74% atau sebesar 639.900 ton per tahun. Dari total utilisasi tersebut, 458.588 ton untuk industri dan 181.312 ton untuk medis. "Ada sekitar 225.100 ton per tahun kapasitas idle yang perlu dioptimalkan," tulis dokumen tersebut.

Secara terinci utilisasi Samator Group sebesar 75% atau mencapai 318.750 ton per tahun dari kapasitas terpasang 425.000 ton per tahun. "Dari 318.750 yang berproduksi, 143.438 ton untuk industri dan 175.312 ton untuk medis," tulis dokumen tersebut.

Sementara utilisasi PT Air Liquid Indonesia sebesar 80% atau mencapai 91.200 ton per tahun dari kapasitas terpasang 114.000 ton per tahun. "Oksigen yang dihasilkan semuanya atau 91.200 ton untuk industri," tulis dokumen tersebut.

Adapun utilisasi PT Air Product Indonesia sebesar 75% atau mencapai 85.500 ton per tahun dari kapasitas terpasang 114.000 ton per tahun. "Oksigen yang dihasilkan semuanya atau 85.500 ton untuk industri," tulis keterangan tersebut.

Utilisasi PT Linde Indonesia sebesar 75% atau mencapai 93.750 ton per tahun dari kapasitas terpasang 125.000 ton per tahun. "Oksigen yang dihasilkan semuanya atau 93.750 ton untuk industri," tulis keterangan tersebut.

Sedangkan utilisasi Iwatani Industrial Gas Indonesia sebesar 100% atau mencapai 10.000 ton per tahun. "Oksigen yang dihasilkan semuanya untuk industri," tulis keterangan tersebut.

Utilisasi PT Gresik Gases Indonesia sebesar 100% atau mencapai 23.000 ton per tahun. "Oksigen yang dihasilkan semuanya untuk industri," tulis keterangan tersebut.

Sementara utilisasi DSS sebesar 30% atau mencapai 10.200 ton per tahun dari kapasitas terpasang 34.000 ton per tahun. "Oksigen yang dihasilkan semuanya atau 10.200 ton untuk industri," tulis keterangan tersebut.

Sedangkan utilisasi pabrik gas lainnya sebesar 36% atau mencapai 6.000 ton per tahun dari kapasitas terpasang 21.000 ton per tahun. "Dari 6.000 yang berproduksi, 1.500 ton untuk industri dan 6.00 ton untuk medis," tulis dokumen tersebut.

