Kementerian PUPR Mulai Pengisian Air Bendungan Randugunting

Kamis, 16 Desember 2021 | 13:19 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Blora, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan dan memulai pengisian air (impounding) Bendungan Randugunting yang berada di Desa Kalinanas Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sejak 29 November 2021.

Konstruksi bendungan Randugunting sendiri dimulai pada November 2018 dengan masa kontrak hingga November 2022. Artinya, pembangunan bendungan ini tuntas lebih cepat 11 bulan dari jadwal semula.

BACA JUGA Bendungan Randugunting Ditargetkan Rampung November 2021

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, saat ini konstruksi Bendungan Randugunting sudah 98% dengan sisa pekerjaan penyelesaian fasilitas pendukung dan direncanakan tuntas pada akhir Desember 2021. Bendungan Randugunting ini selesai lebih cepat dari target awal sesuai kontrak pada November 2022.

“Ini merupakan suatu percepatan hasil kerja sama yang sangat bagus antara Kementerian PUPR dengan seluruh mitra kerja terkait termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kementerian terkait, dan Perhutani" kata Jarot di Bendungan Randugunting, Kamis (16/12/2021).

BACA JUGA Bendungan Bintang Bano Akan Diresmikan Akhir 2021

Jarot mengatakan bendungan yang dibangun di Kabupaten Blora tersebut juga akan memberikan manfaat untuk mendukung penyediaan air baku di Kabupaten Pati 50 liter per detik, dan Kabupaten Rembang 50 liter per detik, serta di Kabupaten Blora sebesar 100 liter per detik. Bendungan ini juga berpotensi untuk pengembangan pariwisata dan agrowisata di Kabupaten Blora.

Kapasitas tampungan bendungan Randugunting sebesar 14,42 juta meter kubik sebagai bendungan multifungsi, juga akan bermanfat sebagai konservasi untuk menampung air hujan sehingga tidak sia-sia terbuang ke laut dan dapat mengisi cadangan air tanah di Blora yang sering mengalami kekeringan. "Juga untuk pengendalian banjir sekitar 83m3/detik," ujar Jarot.

BACA JUGA Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Kali Bekasi

Konstruksi bendungan yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) ini juga akan mendukung peningkatan irigasi premium yakni irigasi yang sumber airnya dari bendungan untuk mengairi areal pertanian di kawasan kering Kabupaten Blora dan Rembang melalui Daerah Irigasi (DI) Kedungsapen seluas 630 hektare dengan pola tanam padi-padi-palawija.

"Kami harapkan suplai air irigasi yang cukup sepanjang tahun dapat meningkatkan indeks pertanaman dari 180% ke 250%," ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily