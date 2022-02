Promosikan Kesehatan Global, Tony Blair Gabung Caucus B20 Indonesia

Minggu, 13 Februari 2022 | 18:18 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Tony Blair bergabung dengan International Advocacy Caucus B20 Indonesia untuk memberi rekomendasi kebijakan yang fokus pada kesehatan masyarakat global dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesiapsiagaan pandemi di masa depan. Langkah Tony dilakukan di bawah Global Health Security Consortium (GHSC), yang terdiri tiga organisasi terkemuka dunia yakni Tony Blair Institute for Global Change, Lawrence J Ellison Institute for Transformative Medicine, dan kelompok periset dari University of Oxford. Kolaborasi antara B20 dan GHSC ini dilaksanakan melalui dukungan strategis dari Bakrie Center Foundation, Kamar Dagang & Industri (Kadin) Indonesia, dan Equatorise.

Ketua Eksekutif Tony Blair Institute for Global Change, Tony Blair pada B20 Indonesia Inception Meeting, mengatakan Global Health Security Consortium akan mendukung Indonesia untuk membentuk Global Health Alliance. "Kolaborasi ini memungkinkan B20 mengumpulkan berbagai industri, serta pemikir terbaik, untuk mengubah deklarasi Bali pada bulan November dari teori menjadi praktik," kata mantan Perdana Menteri Inggris ini dalam keterangan tertulisnya Minggu (13/2/2022).

Langkah ini kata Tony, akan dipimpin oleh pemerintah yang bekerja sama dengan WHO dan badan internasional lainnya seperti CEPI dan GAVI. "B20 Indonesia bertekad untuk memainkan peran yang jauh lebih aktif, di mana dapat menjadi katalisator besar karena transformasi membutuhkan sektor swasta dan publik untuk bekerja bersama-sama,” kata dia.

Business 20 (B20) adalah forum dialog resmi G-20 dengan komunitas bisnis global. Tahun ini, Indonesia mengambil alih Kepresidenan G-20 sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah KTT Pemimpin G-20, dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Sumber: BeritaSatu.com