Luhut ke Tony Blair: Pembangunan Indonesia di Jalur yang Benar

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya melakukan presentasi mengenai pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia, saat kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/3/2022).

“Tadi pertemuan dengan Tony Blair, bekas Perdana Menteri Inggris. Beliau membantu pemerintah kita untuk mengomunikasikan banyak hal,” kata Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan pers yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/3/2022).

Luhut mengatakan Tony Blair banyak memberikan komentar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mendengarkan presentasi yang telah diberikan pihaknya. Presentasi yang disampaikan Luhut kepada Tony Blair mengenai hilirisasi, digitalisasi hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam presentasi tersebut, Luhut menekankan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang benar.

“Karena beliau adalah utusan khusus Pemerintah Inggris juga untuk Timur Tengah, dan beliau banyak tadi memberikan komentar kepada presiden setelah tadi presentasi kami berikan di kantor siang hari, bahwa apa yang dibuat Indonesia sekarang ini betul-betul on the right track yaitu dengan hilirisasi, dengan digitalisasi, dengan pembangunan IKN yang link dengan integrated industry park di Kalimantan Utara,” terang Luhut Binsar Pandjaitan.

“Jadi saya pikir, semua kita masih dalam jalur yang benar. Kita doakan saja supaya semua ini berjalan sesuai dengan apa yang kita plan,” lanjut Luhut Binsar Pandjaitan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menerima kunjungan mantan PM Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Bogor Selasa sore (8/3/2022). Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan Tony Blair membahas soal ekonomi hijau dan soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick.

Tohir Tony Blair merupakan salah satu Dewan Pengarah IKN. Selain Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ) dan CEO Soft Bank Masayoshi Son dipilih sebagai Dewan Pengarah IKN.

