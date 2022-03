Jumat, 11 Maret 2022 | 08:09 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Petugas PT. Pertamina (Persero) melintasi kawasan Refinery Unit (RU) atau kilang VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (14/1). RU VI Balongan merupakan tumpuan produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax Series milik PT. Pertamina (Persero) dengan kapasitas pengolahan minyak mentah 125.000 barel per hari dan BBM hasil produksinya 100 persen dipasok untuk memenuhi kebutuhan BBM di Jakarta dan sekitarnya (Foto: ANTARA)

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah kembali turun pada hari Kamis (10/3/2022) karena Rusia berjanji untuk memenuhi kewajiban kontrak dan beberapa pedagang minyak mengatakan kekhawatiran gangguan pasokan sudah berlebihan.

Pasar minyak bergejolak sejak invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari lalu. Pada hari Rabu, patokan global minyak mentah Brent membukukan penurunan harian terbesar sejak April 2020. Dua hari sebelumnya, minyak mentah mencapai level tertinggi 14 tahun ke lebih dari $139 per barel.

Brent berjangka turun $ 1,81, atau 1,6%, menjadi $ 109,33 per barel setelah naik sebanyak 6,5% di awal sesi. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun $2,68, atau 2,5%, menjadi $106,02 per barel, setelah sempat naik 5,7%.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah pertemuan bahwa Rusia, pemasok sepertiga gas Eropa dan 7% minyak global, akan terus memenuhi kewajiban kontraktualnya pada pasokan energi.

Sumber: CNBC.com