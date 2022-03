Usung Konsep Premium Resort, The Spring of Pakuan Diminati End User

Sabtu, 12 Maret 2022 | 23:28 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Managing Director Prology Hendry Tamzel (tengah), Direktur Era Indonesia Aan Andriani (kanan), dan CEO Promex Indonesia Sulihin Widjaya (kiri) di acara seremoni peresmian rumah contoh The Spring of Pakuan, di Kota Bogor, Sabtu, 12 Maret 2022. (Foto: Beritasatu Photo)

Bogor, Beritasatu.com - Kota Bogor menjadi wilayah yang semakin menarik di mata pengembang properti dan konsumen, mengingat statusnya sebagai penyangga Jakarta yang terus berkembang pesat.

Di saat kota lain mengalami penurunan tren pencarian rumah tapak, area ini justru mengalamai kenaikan pertumbuhan di atas 20% secara kuartalan.

Potensi ini dimanfaatkan oleh Prology untuk mengembangkan proyek The Spring of Pakuan. Di dalam kawasan seluas 35 hektare, The Spring of Pakuan dikembangkan dengan luas lahan 2 hektare yang merangkum 90 unit rumah.

Managing Director Prology, Hendry Tamzel mengatakan, The Spring of Pakuan hadir untuk memberikan hunian yang bernilai lebih kepada masyarakat. Sejak dipasarkan akhir tahun lalu, mayoritas konsumen didominasi warga Kota Bogor.

"Ini sesuai dengan target pasar kita, mereka adalah end user. Kebanyakan membeli karena ingin mendapatkan fasilitas yang lebih dari rumah sebelumnya. The Spring of Pakuan menawarkan konsep premium resort yang mengedepankan unsur alam seperti udara sejuk, air, pepohonan, ruang terbukan dan view pegunungan,” jelas Hendrydi acara peresmian rumah contoh The Spring of Pakuan, Sabtu (12/3/2022).

Menurut Hendry, The Spring of Pakuan memberikan peningkatan kualitas hidup walau berada di lokasi yang hanya 2 hektare namun maksimal dalam fasilitas.

Konsep rumah bergaya compact memiliki area jogging track di belakangnya. Selain itu, perumahan ini memiliki club house dan infrastruktur modern. Fasilitas lainnya yang ditawarkan seperti children playground, community garden, dan security system

"Sebagai produk baru, kita harus memberikan sesuatu yang berbeda, brand yang menarik agar direspons konsumen. The Spring of Pakuan bukan hanya menjual rumah tapi menjual kehidupan. Terbukti kita sudah jualan walau show unit baru kita resmikan hari ini,” imbuh Hendry.

