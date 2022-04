IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Turun 5%

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah jatuh 5% dalam perdagangan yang bergejolak Selasa (20/4/2022). Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi dan memperingatkan inflasi yang lebih tinggi.

Harga turun meskipun produksi lebih rendah dari OPEC+, yang memproduksi 1,45 juta barel per hari (bph) di bawah targetnya pada Maret. Produksi Rusia mulai menurun menyusul sanksi yang diberlakukan oleh Barat.

Rusia memproduksi sekitar 300.000 barel per hari di bawah targetnya pada bulan Maret sebesar 10,018 juta barel per hari, berdasarkan sumber dari Reuters.

Minyak mentah Brent turun 5,22% menjadi $107,25 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 5,2% ke $102,56 per barel.

IMF memperkirakan pertumbuhan global melambat dari perkiraan 6,1% pada 2021 menjadi 3,6% pada 2022 dan 2023. Proyeksi ini 0,8 dan 0,2 poin persentase lebih rendah untuk 2022 dan 2023 daripada yang diproyeksikan sebelumnya pada Januari.

Sumber: CNBC.com