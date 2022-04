Harga Minyak Mentah Naik, Pasar Masih Volatil

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia diperdagangkan lebih tinggi pada Jumat pagi (22/4/2021) perdagangan di Asia. Harga emas hitam awal pekan ini berada di bawah tekanan berkurangnya pasokan dari Libya dan potensi menurunnya permintaan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 0,32% menjadi $108,68 per barel. Minyak mentah berjangka WTI AS naik 0,29% menjadi $104,09 per barel.

Analis mengatakan volatilitas pasar kemungkinan akan meningkat lagi segera, dengan Uni Eropa masih mempertimbangkan larangan minyak Rusia.

Libya, anggota OPEC, pada hari Rabu mengatakan negara itu kehilangan lebih dari 550.000 barel per hari produksi minyak karena blokade di ladang utama dan terminal ekspor.

Prospek permintaan di Tiongkok terus membebani pasar, tetapi importir minyak terbesar dunia itu perlahan-lahan melonggarkan pembatasan ketat Covid-19 yang telah memukul aktivitas manufaktur dan rantai pasokan global.

Negara-negara pengekspor dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, bersama-sama disebut OPEC+, berjuang untuk memenuhi target produksi mereka dan dengan stok minyak mentah AS turun tajam dalam pekan yang berakhir 15 April.

Delapan minggu setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, negara-negara Uni Eropa sedang mengevaluasi cara untuk mengimbangi larangan minyak Rusia, tetapi belum ada keputusan yang dibuat mengenai paket sanksi keenam.

