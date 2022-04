Bursa Asia Merah Menyusul Pernyataan the Fed

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik jatuh pada perdagangan Jumat pagi (22/4/2022) setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga 50 basis poin (bps).

Nikkei 225 Tokyo turun 1,84%, indeks komposit Shanghai turun 0,69%, Hang Seng Hong Kong turun 2,03%, S&P/AX 200 turun 1,58%, Kospi turun 0,97%.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan tekad bank sentral untuk menurunkan inflasi dan mengatakan bahwa kenaikan suku bunga agresif mungkin dilakukan bulan depan.

“Menurut pandangan saya, pantas untuk bergerak sedikit lebih cepat untuk menaikkan suku bunga...Saya akan mengatakan 50 basis poin akan dibahas untuk pertemuan Mei," kata Powell saat menjadi bagian dari panel Dana Moneter Internasional, Kamis (21/4/2022).

Rapat the Fed berikutnya adalah pada tanggal 3-4 Mei 2022.

Menyusul pernyataan Powell, Dow Jones Industrial Average turun 1,05% menjadi 34.792,76. S&P 500 turun 1,48% menjadi 4.393,66, dan Nasdaq Composite turun 2,07% menjadi 13.174,65.

Pada perdagangan minyak pagi ini di Asia, harga minyak mentah berjangka Brent naik 0,32% menjadi $108,68 per barel. Minyak mentah berjangka WTI AS naik 0,29% menjadi $104,09 per barel.

Sumber: CNBC.com