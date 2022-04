Untung Besar, AKR Corporindo Bagi Dividen Rp 572,4 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menetapkan pembagian dividen sebesar Rp 29 per saham atau setara dengan Rp 572,4 miliar. Dividen tersebut merupakan 51,5% dari laba bersih perseroan 2021 sebesar Rp 1,11 triliun.

Perseroan sebelumnya telah membagikan dividen interim Rp 12 per saham pada tanggal 19 Agustus 2021. Sisa dividen sebesar Rp 17 per saham akan dibayar pada tanggal 24 Mei 2022. Jadwal pembayaran cum dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 17-18 Mei 2022. Sedangkan cum dan ex dividen di pasar tunai akan diselenggarakan pada tanggal 19-20 Mei 2022 dan pembayaran dividen tunai 24 Mei 2022.

Untuk diketahui, selama 2021 AKR Corporindo membukukan pendapatan sebanyak Rp 25,46 triliun atau melesat 45,57% dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp 17,49 triliun. Laba bersih juga turut meningkat 20% menjadi Rp 1,13 triliun dari sebelumnya Rp 961,99 miliar.

Menurut perseroan, kinerja positif ini sejalan dengan kemampuan perseroan menjaga ketersediaan produk dengan keunggulan kompetitif dan pengelolaan risiko. Kedua, pengembangkan dan memasarkan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.

Selama 2021, perseroan juga terus melanjutkan ekspansi ritel BP AKR, menjalankan inisiasi pengembangan distribusi energi yang lebih bersih dan terbarukan dan menjaga implementasi kebijakan keberlanjutan perseroan.

Sumber: Investor Daily