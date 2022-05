Ekonomi Pulih, Maybank Pacu Pembiayaan Properti Syariah

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah (UUS) menggiatkan kembali produk pembiayaan properti yang ditujukan bagi seluruh kalangan termasuk para profesional dan keluarga muda melalui Pembiayaan Properti iB.

Solusi UUS Maybank Pembiayaan Properti iB dapat dimanfaatkan untuk pembelian properti seperti rumah baru dari para pengembang properti atau developer rekanan Maybank Indonesia, maupun bagi pembeli yang menginginkan hunian second, baik dari agen properti ataupun perorangan.

"Solusi UUS Maybank Pembiayaan Properti iB dapat dimanfaatkan untuk pembelian properti seperti rumah baru dari para pengembang properti atau developer rekanan Maybank Indonesia, maupun bagi pembeli yang menginginkan hunian second, baik dari agen properti ataupun perorangan," kata Head Shariah Banking Maybank Indonesia Romy Buchari, di Jakarta, Rabu (13/5/2022).

Selain itu, kata Romy, nasabah dapat memilih fitur take over, apabila memilih untuk memindahkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank semula ke fasilitas pembiayaan dengan skema syariah UUS Maybank dan melakukan top up atas fasilitas take over tersebut.

"Melalui fasilitas ini, nasabah bisa menikmati biaya khusus yang diberikan dalam jangka waktu pembiayaan maksimal hingga 20 tahun," tambahnya.

Romy menjelaskan, pembiayaan Properti iB juga menawarkan fitur dan manfaat untuk memiliki hunian sesuai dengan jangka waktu dan tipe rumah melalui skema yang sederhana, proses yang cepat serta biaya administrasi yang kompetitif, sehingga pembeli properti dapat merealisasikan keinginannya dalam memiliki properti idamannya.

“Melihat potensi pertumbuhan properti di Indonesia serta fasilitas pembiayaan properti yang masih menjadi pilihan utama mayoritas konsumen dalam pembelian properti dengan pangsa mencapai 75,65%, Pembiayaan Properti iB dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk membeli rumah impian, terutama dengan prinsip syariah,” tandasnya.

