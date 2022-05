CT Corp Luncurkan Allo Bank, Targetkan 1 Juta Pengguna di Minggu Pertama

Jakarta, Beritasatu.com - CT Corp meluncurkan bank digital Allo Bank, sebuah layanan yang memungkinkan nasabahnya melakukan beragam aktivitas finansial dan non-finansial. Di pekan pertama peluncuran aplikasinya, Allo Bank menargetkan 1 juta pengguna.

"Dalam setahun kita menargetkan 10 juta customer, dan seminggu pertama, 1 juta yang terdaftar menjadi customer atau nasabah Allo Bank," kata Chairman CT Corp Chairul Tanjung dalam peluncuran aplikasi Allo Bank di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

CT menyampaikan, Allo Bank berangkat dari visi dan misi untuk menjadi bank digital terbaik melalui aplikasi dengan layanan serba ada yang memanfaatkan ekosistem bisnis CT Corp dan juga ekosistem bisnis lain di luar CT Corp. Allo sendiri adalah singkatan dari all in one yang bermakna one for all, all for one (satu untuk semua, semua untuk satu).

BACA JUGA Bukalapak Resmi Masuk Ekosistem Bank Allo

"Allo Bank menyediakan produk dan layanan perbankan digital yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis CT Corp yang dapat memberikan pengalaman tanpa batas bagi nasabah, serta dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan terkait,” jelasnya.

Chairul Tanjung menambahkan, perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin gemar bertransaksi secara online menjadi pendorong utama pengembangan aplikasi Allo Bank. Selain menyediakan layananan yang umum dihadirkan bank digital, Allo Bank juga menyediakan layanan Pay Later dan Instant Cash, yakni layanan pinjaman dan cicilan dengan limit hingga Rp 100 juta.

Allo Bank Festival 2022

Untuk mengenalkan Allo Bank, peluncuran aplikasi bank digital ini juga akan digelar bersamaan dengan Allo Bank Festival 2022 pada 20-22 Mei 2022 do Istora Senayan, Jakarta. Di festival yang rencananya akan menjadi agenda tahunan untuk menggaet lebih banyak customer ini, ada banyak aktivitas mulai dari festival musik, food bazaar, beauty and travel fair, job fair, photo booth, art installations, dan lainnya.

Sebanyak lebih dari 30 musisi lokal dan internasional turut memeriahkan Allo Bank Festival 2022, di antaranya yaitu Red Velvet, NCT Dream, Raisa, Pamungkas, dan lain-lain.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com