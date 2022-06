Jotun Indonesia Targetkan Pertumbuhan Dua Digit di Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Produsen cat Jotun Indonesia menargetkan pertumbuhan dua digit pada tahun ini setelah melakukan berbagai ekspansi. Jotun melakukan ekspansi dengan menambah pembangunan pabrik baru untuk waterbase atau cat berbahan dasar air dan juga memperluas kapasitas gudang utama pada tahun ini.

Dengan pabrik baru tersebut maka penambahan kapasitas produksi menjadi 100 juta liter per tahun. Pembangunan pabrik baru dan perluasan gudang utama ini akan dibangun diatas area seluas 8.000 meter persegi yang terletak di kawasan industri MM 2100, Cibitung, Jawa Barat.

Peletakan batu pertama beberapa waktu lalu dilakukan oleh Managing Director Jotun Indonesia, Ram Ramnath didampingi oleh Second Secretary of The Royal Norwegian Embassy, Elvind Forbord dan juga Project Manager Jotun Indonesia, Morten Nordrum.

Memulai bisnisnya pertama kali di tahun 1986, Jotun Indonesia berkembang dengan sangat pesat, sehingga pabrik pertama dibangun pada tahun 2004 yang juga terletak di Kawasan Industri MM2100, Cibitung.

“Saat ini kami telah memiliki pangsa pasar lebih dari 30 persen di segmen Performance Coatings, namun kita ketahui bersama bahwa pangsa pasar cat terbesar adalah pada segmen cat decorative atau cat tembok," ujar Managing Director PT Jotun Indonesia, Ram Ramnath melalui keterangan, Sabtu (25/6/2022).

