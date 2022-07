Laba Kobexindo Melejit 61,5% Dipicu Lonjakan Pendapatan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX), penyedia alat berat terintegrasi hingga semester I 2022 membukukan laba bersih US$ 4,5 juta tumbuh 61,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar US$ 2,79 juta. Naiknya pendapatan menjadi pemicu kenaikan laba Kobexindo.

"Melonjaknya laba bersih tidak lepas dari solidnya penjualan alat berat," kata Andry B. Limawan Direktur Utama PT Kobexindo Tractors Tbk dalam keterangan tertulisnya Minggu (31/7/2022).

Sepanjang enam bulan pertama 2022, Kobexindo membukukan pendapatan sebesar US$ 81,09 juta tumbuh 43,77% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar US$ 56,40 juta.

Pendapatan bersumber dari keempat segmen usaha Kobexindo. Penjualan unit alat berat merupakan kontributor tertinggi terhadap total pendapatan konsolidasi. Pada semester I 2022 membukukan kontribusi 78,79% mencapai US$ 63,88 juta, atau tumbuh 47,41% year on year.

Segmen penjualan suku cadang kontributor terbesar kedua membukukan pendapatan US$ 9,47 juta, tumbuh 30,35% year on year. Dengan pencapaian tersebut, segmen ini berkontribusi 11,68% terhadap pendapatan konsolidasi Kobexindo sepanjang enam bulan pertama 2022.

Kontributor terbesar ketiga segmen jasa perbaikan dan kontraktor pertambangan sebesar 5,65% terhadap pendapatan konsolidasi dengan nilai US$ 4,58 juta tumbuh 47,57% dibandingkan pencapaian tahun lalu US$ 3,10 juta.

Terakhir, segmen sewa yang terdiri dari sewa alat berat dan sewa bangunan. Segmen ini membukukan pendapatan US$ 3,15 juta setara kontribusi 3,89% terhadap pendapatan konsolidasi pada. Segmen sewa pada enam bulan pertama 2022 tumbuh 17,09%.

Hingga akhir Juni 2022, posisi kas dan setara kas Kobexindo tumbuh 369% dari US$ 4,68 juta menjadi US$ 21,96 juta. Aset lancar tumbuh 64,60% menjadi US$ 117,39 juta dibandingkan US$ 71,32 pada tahun lalu. Jumlah aset tidak lancar sebesar US$ 47,56 juta tumbuh 5,17%.

Dengan demikian total Aset hingga akhir Juni 2022 tercatat US$ 164,94 juta, tumbuh 41,54% year on year. Adapun tahun lalu membukukan nilai US$ 116,53 juta.

Liabilitas jangka pendek pada enam bulan pertama 2022 tercatat US$ 117,93 juta mengalami kenaikan 59,63% dibandingkan tahun lalu US$ 73,87 juta. Sedangkan liabilitas jangka panjang tercatat turun 2,11% menjadi US$ 7,07 dibandingkan tahun lalu US$ 7,22 juta. Sehingga pada akhir Juni 2022, total liabilitas tumbuh 54,13% menjadi US$ 124,99 juta dibandingkan tahun lalu US$ 81,09 juta.

