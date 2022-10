Perkuat Fundamental, Waskita Beton Siap Bertransformasi

Jakarta, Beritasatu.com - Menginjak usia 8 tahun, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) siap bertransformasi dengan menetapkan rencana perubahan dalam program All New Transformation yang bercermin dari kondisi saat ini serta tantangan dan peluang ke depan.

“All New Tranformation ini dapat menciptakan nilai tambah dari fundamental perusahaan,” ujar Director of Finance & Risk Management PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Asep Mudzakir, pada acara HUT ke-8 WSBP belum lama seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Senin (17/10/2022).

Dia mengatakan All New Tranformation merupakan salah satu strategi kunci perusahaan di samping peningkatan quality & optimalisasi cost, peningkatan good corporate governance (GCG), manajemen risiko, dan pengelolaan keuangan optimal "Melalui All New Transformation, Waskita Beton juga mengukuhkan visi baru perusahaan yaitu menjadi partner terpercaya dalam industri beton terintegrasi, konstruksi, dan modular di Indonesia," kata dia.

Untuk mencapai transformasi, Waskita Beton memiliki tiga pilar utama yang menjadi kunci yaitu operational excellence, business nourishment, dan technology & digitalization, dengan menerapkan prinsip governance risk compliance, performance mechanism serta penerapan core value AKHLAK.

Implementasi program All New Transformation Waskita Beton diharapkan dapat menunjukkan hasil positif yang tercermin pada kinerja perusahaan. Manajemen Waskita Beton menargetkan rata-rata pertumbuhan pendapatan usaha (revenue) sebesar 15% – 17% per tahun selama 5 tahun ke depan. “Berbagai program transformasi ini dijalankan tentunya mengutamakan prinsip GRC (governance, risk, & compliance) serta berlandaskan pada budaya AKHLAK perusahaan,” tuturnya.

Sebagai informasi pada tahun ini, Waskita Beton telah melewati lima milestone penting dalam pemulihan kinerja yaitu penyelesaian restrukturisasi atas kewajiban senilai Rp 8,9 triliun melalui Homologasi PKPU. Pertumbuhan pendapatan usaha hingga 81% pada Juni 2022, mencatatkan ekuitas positif sebesar Rp 2,5 triliun, peningkatan profitabilitas operasional dengan laba bruto Rp 104 miliar dan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 1,15 triliun. "Ini menjadi angin segar bagi kami menuju akhir tahun 2022,” tambahnya.

Ke depannya Waskita Beton akan memiliki potensi katalis positif hingga tahun 2023. “Ini didukung dengan kenaikan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 yang meningkat 7,75%, sinergi Grup Waskita, peningkatan pasar retail, market leader industri beton, peningkatan potensi pasar dari proyek BUMN dan pemerintah seiring dengan kebijakan peningkatan kandungan dalam

negeri, dan peluang proyek pembangunan infrastruktur di IKN.

Sumber: PR