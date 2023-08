Hadapi Varian Eris, Singapura Siapkan Stok Vaksin Covid-19

Singapura, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura pada Jumat (18/8/2023) mengatakan, akan terus memastikan stok vaksin Covid-19 terbaru tersedia untuk merespons munculnya varian baru EG.5 atau disebut varian Eris dari Amerika Serikat.

"Kementerian kesehatan akan terus memantau perkembangan vaksin dengan cermat dan memastikan ketersediaan vaksin terbaru di Singapura jika dinilai sesuai dengan situasi lokal,” demikian penjelasan MOH Singapura.

Vaksin penguat (booster) Covid-19 baru, diharapkan tersedia di AS pada bulan September untuk mengatasi varian tersebut. Vaksin ini dirancang untuk menargetkan varian XBB.1.5, subvarian dari Omicron.

EG.5 mirip dengan XBB.1.5 meskipun subvarian yang lebih baru membawa satu mutasi pada protein lonjakannya.

Suntikan vaksin penguat masih perlu disahkan oleh Food and Drug Administration AS dan direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

Varian Eris atau EG.5 telah ditemukan di lebih dari 50 negara pada 8 Agustus, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ini merupakan subvarian Covid-19 yang paling umum dan cepat menginfeksi di AS.

Diperkirakan varian Eris bertanggung jawab menjadi penyebab sekitar 17 persen kasus Covid-19 di AS saat ini.

Awal bulan ini, MOH mengatakan, sekitar 18 persen dari kasus Covd-19 baru-baru ini di Singapura terinfeksi subvarian EG.5 Omicron.

WHO telah mengklasifikasikan varian Eris EG.5, sebagai varian yang diperhatikan, yang menunjukkan bahwa itu harus diawasi lebih dekat daripada yang lain karena mutasi yang mungkin membuatnya lebih menular atau parah.

