Jakarta Jadi Sumber Wabah Zombie di Serial The Last of Us

Jakarta, Beritasatu.com - Jakarta menjadi salah satu latar tempat serial The Last of Us besutan HBO. Diketahui, dalam episode kedua, serial tersebut memperlihatkan intro situasi Jakarta di tahun 2003 silam.

Mengutip laman Instagram Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Jakarta menjadi salah satu latar tempat dalam series ini dan turut dipromosikan.

Advertisement

BACA JUGA

The Last of Us Jadi Serial Adaptasi Video Game Terbaik

"Siapa yang sudah nonton The Last of Us? Buat yang belum nonton, buruan coba deh soalnya Jakarta jadi salah satu latar tempat di series ini," tulis akun Kemenparekraf di laman Instagram mereka.

"Selain itu, Sobat Parekraf juga bisa melihat akting ciamik dari aktris Christine Hakim dan aktor Yayu Unru," tulisnya lagi.

Kemenparekraf juga mengaku bangga atas prestasi aktor dan aktris Indonesia yang berhasil tampil dalam series internasional.

"Bangga ya! Semoga aktor, aktris maupun tempat di Indonesia semakin dikenal di kancah perfilman internasional," tutup postingan tersebut.

Sebelumnya diketahui, serial besutan HBO, The Last of Us menceritakan tentang zombie yang diangkat dari game. Kemunculan zombie tersebut diketahui berawal dari bencana virus yang berasal dari jamur Cordyceps.

BACA JUGA

Perankan Ilmuwan diThe Last of Us, Christine Hakim Trending

Dalam episode kedua menyebut Jakarta sebagai sumber jamur Cordyceps tersebut. Jamur itu diketahui dapat menularkan manusia dan menjadi zombie akibat jamur ini.

Artis senior Christine Hakim juga menjadi trending usai berperan sebagai ilmuwan atau ahli mikologi dari Universitas Indonesia bernama Ratna. Dirinya diketahui sudah lama meneliti keberadaan jamur tersebut.

Sementara aktor Yayu Unru berperan sebagai petinggi TNI bernama Agus Hidayat. Dalam situasi mencekam, Agus datang menjemput Ratna untuk memeriksa mayat yang diduga terkena jamur tersebut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com