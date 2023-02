Tesla Cybertruck Tak Diproduksi Massal hingga 2024

Jakarta, Beritasatu.com – Tesla Cybertruck atau truk listrik yang terbuat dari baja anti karat tidak akan diproduksi secara massal dalam waktu dekat. Pendiri sekaligus CEO Tesla Elon Musk mengatakan bahwa Cybertruck hanya akan tersedia dalam jumlah yang terbatas pada tahun ini.

Mengutip laman Carscoops, selama konferensi melalui panggilan yang membahas tentang pendapatan terbaru Tesla, Elon Musk mengatakan bahwa truk listrik buatannya tidak akan diproduksi massal hingga 2024. Sejak awal, dia mengatakan jika Tesla masih memasang alat rakit untuk itu. Dia juga mengharapkan manufaktur dapat dimulai pada musim panas tahun ini.

Diketahui, Tesla telah meluncurkan Cybertruck sejak tahun 2019. Namun waktu produksinya mengalami penundaan sebanyak tiga kali. Sebelumnya, telah disampaikan bahwa truk listrik itu akan dipasarkan pada akhir 2021. Namun saat tenggat waktu semakin dekat, Tesla mengonfirmasi bahwa masa produksi akan ubah ke tahun 2022 dan siap dipasarkan pada tahun 2023.

Cybertruck memang memiliki tantangan yang tidak mudah dalam pembuatannya. Truk listrik itu dikenal menggunakan baja tangguh yang sama dengan roket, sehingga membutuhkan teknik pembuatan rumit untuk sebuah mobil. Diharapkan sebagian besar produksi dilakukan di pabrik yang luasnya sekitar 2.500 hektar di Giga Texas dekat Austin, sebagai upaya mengatasi hambatan.

Perusahaan otomotif milik Elon Musk itu juga memperingatkan bahwa spesifikasi akhir dan harga dari truk listrik akan ikut berubah. EV (electric vehicle) atau kendaraan listrik dimulai dengan versi satu motor dan penggerak roda belakang yang diperkirakan seharga US$ 39.900 atau sekitar Rp 615 juta. Lalu versi dua motor dan penggerak semua roda sekitar US$ 50.000 atau sekitar Rp 750 juta, sedangkan versi tiga motor akan mencapai US$ 70.000 atau Rp 1 miliar.

Saat ini, truk listrik bukan lagi hal baru seperti empat tahun lalu. Tesla yang memakan waktu cukup lama dalam pembuatan truk listrik harus memasuki persaingan yang lebih sengit dengan para kompetitornya, seperti Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, dan Rivian R1T. Oleh karena itu, orang-orang akan bertanya apakah Cybertruck akan menawarkan keunggulan yang lebih besar dibandingkan para pesaingnya.

