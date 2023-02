Penonton Rela Antre untuk Berfoto di Depan Banner Blue

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband Blue siap menggelar konsernya di Jakarta. Antrean penggemar sudah memadati area Foyer Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (14/02/2023) sore.

Terlebih di area banner, penonton sudah mulai antre berfoto yang menampilkan keempat personel yakni Lee Ryan, Antony Costa, Duncan James, dan Simon Webbe tersebut.

Salah seorang pengunjung yang ditemui Beritasatu.com mengatakan bahwa ini kali pertama mereka menyaksikan konser Blue secara langsung. Pasalnya saat mereka mengidolakannya dulu masih sangat muda sehingga belum diizinkan untuk menyaksikan konser boyband asal Inggris ini.

“Iya ini pertama kalinya datang untuk menonton Blue. Suka sejak SD ya. Kelas 6 kalau enggak salah saat itu,” beber Rita (30) penonton asal Bekasi.

Diakui olehnya untuk berfoto di banner ini tidak membutuhkan waktu lama. Menurut pantauan di lapangan pun penonton justru sudah berada di zona masing-masing dan bersiap ketika pintu mulai dibuka pada 17.30 WIB nanti.

Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam merayakan hari Valentine boyband asal Inggris ini menggelar konser di Indonesia bertajuk “Blue Romantic Valentine Live In Jakarta" bertempat di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

Blue rencananya akan membawakan 18 lagu-lagu hit mereka di antaranya, All Rise, One Love, dan Best in Me. Boyband yang sempat hiatus ini menyatakan comeback dan siap merilis lagu-lagu terbaru dalam waktu dekat.

