Jelang Konser Blue, Penonton Mulai Padati Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park

Jakarta, Beritasatu.com - Para calon penonton konser Blue yang antusias sudah tampak mengular di sekitar Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat pada Selasa (14/2/2023) malam. Mereka sudah menempati zona biru atau Festival. Dari pantauan Beritasatu.com, penonton sudah berdatangan sejak pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk gerbang akan dibuka mulai pukul 17.30 WIB.

Ayu, salah seorang penonton mengatakan bahwa ini adalah konser yang dinantikannya sejak lama. “Ini konser sudah aku tunggu-tunggu banget,” kata Ayu (32) asal Jakarta Selatan yang sudah datang sejak pukul 15.30 WIB.

Advertisement

Bersama keempat teman, Ayu sengaja memilih kelas Festival karena ingin bergoyang saat lagu favorit dinyanyikan oleh para personel Blue yakni Lee Ryan, Duncan James, Antony Costa, dan Simon Webbe.

BACA JUGA

Konser di Jakarta, Blue Sebut Penggemar di Indonesia Luar Biasa

“Iya kan kalau seating jadi enggak bisa joget nanti,” kata Duwi (34) seraya tertawa.

Mereka berlima berangkat dari rumah sejak pukul 12.00 WIB. Mengantisipasi macet dan agar bisa mendapat antrean di paling depan.

“Ya kan kalau Festival gini dulu-duluan. Makin depan makin bagus keliatan keempat personelnya,” tambah Ayu.

BACA JUGA

Ini Dia Deretan Lagu Boyband Blue yang Masih Hit hingga Kini

Saat perayaan hari Valentine, boyband asal Inggris ini siap menggelar konser di Indonesia bertajuk “Blue Romantic Valentine Live In Jakarta" bertempat di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Jakarta Barat.

Blue rencananya akan membawakan 18 lagu-lagu hit antara lain : All Rise, One Love, dan Best in Me. Boyband yang sempat hiatus ini menyatakan comeback dan siap merilis lagu-lagu terbaru dalam waktu dekat.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini