Geser The Marvels, Disney Munculkan "The Haunted Mansion"

Jakarta, Beritasatu.com - Penggemar Marvels, siap-siap harus kecewa. Pasalnya, Disney resmi memundurkan perilisan film "The Marvels" dan digantikan dengan "The Haunted Mansion".

Dijadwalkan sebelumnya, "The Marvels" sendiri akan tayang pada 28 Juli 2023, namun diundur hingga 10 November. Dan "The Haunted Mansion" yang harusnya tayang pada 11 Agustus menjadi 28 Juli menggeser "The Marvels".

"The Haunted Mansion" adalah film bergenre horor komedi. Jared Leto diketahui ambil bagian pada film tersebut. Namun "The Marvels" sendiri tak kalah menarik dari film tersebut. Pasalnya penayangan "The Marvels" sudah ditunggu-tunggu penggemar Park Seo Joon yang ikut ambil bagian dari film ini.

"The Marvels" akan menjadi film superhero MCU Phase 5 ketiga yang rilis di bioskop tahun ini setelah "Ant Man and The Wasp: Quantumania" yang tayang 15 Februari kemarin. Dan "Guardians of The Galaxy Vol 3" pada Mei 2023.

Mengutip laman Justjared, Sabtu (18/02/2023) The Marvels merupakan film yang disutradarai oleh Nia DaCosta dan menjadi sekuel Captain Marvel tahun 2019, dibintangi oleh Brie Larson sebagai peran tituler.

Detail plot masih dirahasiakan, tetapi film ini akan memperluas alam semesta Captain Marvel, menambahkan petualangan Monica Rambeau dari Teyonah Parris, yang mendapatkan kekuatan supernya di WandaVision, serta Kamala Khan dari Ms. Marvel, yang diperankan oleh Iman Vellani. Brie dan Samuel L. Jackson akan mengulangi peran Kapten Marvel mereka untuk The Marvels.

