Tampil di Everblast Festival 2023, Candil Siap Sapa Penggemar dengan Seurieus

Jakarta, beritasatu.com - Pesta musik Everblast Festival 2023 yang digelar pada 4-5 Maret di Gambir Expo Kemayoran, Komplek JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, menjanjikan sebuah tontonan spesial bagi penikmat konser Tanah Air.

Festival yang mengusung tema nostalgia ini, ternyata tidak hanya berkesan untuk penonton saja. Pada hari pertama Seurieus kembali tampil bersama sang vokalis yang membesarkan namanya, Candil.

Momen tersebut tentunya menjadi berita baik bagi mereka yang rindu dengan suara tinggi khas dari Candil. Tidak hanya penonton saja yang antusias, Candil dan para personil Seurieus juga tampak antusias mempersiapkan penampilan mereka.

“Persiapan sebenarnya kita lari pagi,” kata Dian Dipa Candra alias Candil dengan nada bercanda dalam konferensi pers Everblast 2023.

“Lagu-lagu kita kumpulin. Terus kita collab lagu yang mungkin dari Seurieus yang baru dengan serius yang dulu. Terus yang kita mencari aransemen yang baru. Dari dua itu aransemen nya juga udah lupa-lupa, terus kita siapkan untuk hari ini,” jelas Candil.

Candil juga mengatakan ia dan Seurieus sudah berlatih 16 lagu. Namun, yang dibawakan malam ini hanya 8 lagu saja.

Karena lama sudah tidak belatih bersama, Candil mengaku pada awal latihan mereka sering salah-salah. Sebelumnya ia juga menyebutkan lupa dengan aransemennya. Ini merupakan kali pertama Seurieus tampil dengan formasi dua vokalis.

“Kita pertama kali latihan salah semua kok. Jadi pasti ada yang salah aja semua. Tapi ya kaya dulu aja, ketawa-ketawa terus kita berapa lama, berapa putaran udah enak lagi,” pungkasnya.

Candil juga mengatakan tidak hanya mereka yang bernostalgia latihan kembali bersama-sama. Ia juga mengaku bertemu dengan kru maupun orang balik layar yang dulu sempat bekerja bersama mereka.

Adapun Everblast Festival 2023 telah mengumumkan 24 line up pada fase pertama dan kedua. Deretan musisi internasional yang tampil antara lain, Simple Plan, Hoobastank, The Rasmus, The Red Jumpsuit Apparatus, Secondhand Serenade.

Sementara dari musisi dalam negeri yang memeriahkan panggung Everblast Festival 2023 adalah Padi Reborn, The Changcuters, Vierratale, Letto, J-Rocks, Garasi, Saint Loco, Pee Wee Gaskins, The Upstairs, Alexa, Naff, Tika Tiwi (T2), The Rain, Closehead, Kuburan, Vagetoz, Kobe, Fade2black, Alone At Last dan Sind3ntosca.

