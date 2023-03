Kalahkan Pendahulunya, John Wick: Chapter 4 Raup Rp 1,1 Triliun di Amerika Utara

Jakarta, Beritasatu.com - John Wick: Chapter 4 sukses memecahkan rekor dalam waralaba media tersebut melalui pendapatan kotor pada debut akhir pekannya. Menurut catatan Box Office Mojo, selama Jumat (24/3/2023) hingga Minggu (26/3/2023) JW4 meraih pendapatan US$ 73,5 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun di box office Amerika Utara.

Waralaba "John Wick" dimulai dengan film pertamanya yang dirilis pada 2014 dengan mengumpulkan US$ 14,4 juta atau sekitar Rp 218,7 miliar untuk debutnya di Amerika Utara. Sementara John Wick: Chapter 2 meraup US$ 30,4 juta (Rp461,7 miliar) dan John Wick: Chapter 3 - Parabellum mendapatkan US$ 56,8 juta (Rp862,6 miliar).

Sebelumnya beberapa waktu lalu, media AS memperkirakan "John Wick 4" dapat mengumpulkan US$ 65-70 juta (Rp 987 miliar hingga R p1 triliun). Hasil debut yang diperoleh film keempat yang dibintangi Keanu Reeves ini sukses melampaui ekspektasi atau proyeksi sebelumnya.

Adapun di luar pasar Amerika Utara, John Wick 4 mengantongi US$ 64 juta (Rp972 miliar) sehingga total pendapatan kotornya di box office global mencapai US$ 137,5 juta (Rp 2 triliun). Film ini sendiri telah tayang perdana di Indonesia mulai Rabu (29/3/2023).

Sejauh ini rekor box office secara keselurhan dari serial John Wick ialah film ketiganya, yang mengantongi US$ 328,3 juta atau sekitar Rp 5 triliun secara global.

Selain Keanu Reeves yang kembali memerankan karakter ikoniknya itu, John Wick: Chapter 4 ini juga berisi jajaran aktor papan atas Hollywood sekelas Donnie Yen, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Laurence Fishburne, Ian McShane, Rina Sawayama, Lance Reddick dan Scott Adkins.

Film berdurasi 169 menit ini akan menghadirkan aksi tanpa henti sejak awal hingga akhir. John Wick: Chapter 4 juga mengambil tempat pertarungan di beberapa lokasi eksentrik dunia, termasuk Paris, Berlin, Jepang, dan Yordania.

Pendapatan John Wick 4 juga menggeser Creed III yang pada pekan lalu mendominasi box office Amerika Utara. Pada periode Jumat (24/3/2023) hingga Minggu (26/3/2023), Creed III menambahkan pendapatannya sebesar US$ 10,4 juta (Rp 157,9 miliar), menjadikannya berada di peringkat kedua box office.

Adapun peringkat ketiga hingga kelima box office akhir pekan di Amerika Utara secara berturut-turut ialah Shazam! Fury of the Gods dengan US$ 9,7 juta (Rp 147,3 miliar), Scream VI dengan US$ 8,4 juta (Rp 127,5 miliar), serta 65 dengan US$ 3,3 juta (Rp 50 miliar).

