Ariel Noah dan BCL Siap Gebrak Panggung BNI Java Jazz 2023 Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - BNI Java Jazz Festival 2023 telah memasuki hari ketiga, Minggu (4/6/2023). Bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, acara musik ini akan dimeriahkan oleh sederet artis papan atas.

Di panggung utama, BNI Hall akan dimeriahkan oleh Sister Sledge, Tribute To Bob James dan sebuah kolaborasi yang tentunya tidak boleh terlewatkan yakni Ariel feat. Bunga Citra Lestari. Nantinya Ariel dan BCL bakal tampil selama 1 jam dari pukul 18.15 WIB-19.15 WIB.

BACA JUGA Hari kedua, BNI Java Jazz 2012 Sukses Hibur Penonton

Untuk panggung ALL - Accor Live Limitless Stage akan menghadirkan penampilan Adam AT, Envy, GAC dan Rizky Febian. Smeentara di panggung Outdoor Stage menampilkan Lyodra, Mahalini, Barry Likumahuwa & The Rhythm SErvice feat. Jesus Molina, dan The Soulful.

Advertisement

Jika Anda ingin menyaksikan penampilan musisi legendaris, bisa mengunjungi panggung Teh Botol Sosro Hall. Di paggung ini akan menghadirkan beberapa kolaborasi seperti The Groove Feat. Tiara Effendy & Dira, serta kolaborasi antara Vina Panduwinata, Deddy Dhukun, Fariz RM, Mus Mujiono with Fiery Band. Kemudian di panggung yang sama juga akan menampilkan Jazzanova.

Kemudian panggung Pertamina hall, akan hadir beberapa musisi ternama seperti Endah n Rhesa, Eros Tjokro, Giacomo Turra, hingga Brian Simpson feat Grace Kelly. Pada panggung MLDSPOT Stage Bus, akan diramaikan oleh para idola anak muda masa kini, seperti Dikta Wicaksono, Fiersa Besari, MLD JAZZ PROJECT Season 4 dan Sisitipsi.

Selanjutnya, untuk panggung Wonderful Indonesia Stage akan diisi oleh Fiery feat. Novia Bachmid, Jordan Susanto, Rio Moreno Latin Combo Romantic Echoes, dan Sequoia Projects. Panggung MLDSPOT Hall akan menghadirkan beberapa musisi yang cukup menarik, seperti Andien, Trisum, Tortured Soul, dan Christian Kuria.

Tidak hanya itu, masih ada panggung The Major Stage yang akan ramaikan oleh New Blood, Assia Keva, Soulfood, Virdania dan Oscar Lolang. Sementara pada panggung CUBMU Hall turut menampilkan Arpi Alto, Brazilian Groove By Mercy Dumais, dan Zarro D Vega Feat. Harry Toledo.

BACA JUGA Tampil Perdana di BNI Java Jazz, Titi DJ Keluar Keringat Dingin

Selanjutnya di panggung Blibli Hall, turut menghadirkan musisi ternama seperti Bilal Indrajaya, Makaya Mccraven, Monaria Feat. Tetty Kadi, hingga Antonio Sanchez & Bad Hombre With Thana Alexa dan Bigyuki & Lex Sadler. Lalu yang terakhir yakni panggung Brava Radio Hall, di mana panggung tersebut akan diramaikan oleh Anastasya Poetri, Borderline feat. Nita Aartsen, Chrstine With Otti Jamalus, dan Manna.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan