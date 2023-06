Buka Hari Ketiga BNI Java Jazz 2023, Rizky Febian Buat Penonton Terhanyut

Jakarta, Beritsatu.com - Rizky Febian menjadi salah satu penampil pembuka pada hari ketiga BNI Java Jazz Festival 2023 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Minggu (4/6/2023) sore WIB.

Tampil di Accor Stage, Rizky Febian mengguncangkan panggung dengan melantunkan lagu Cuek lebih dahulu. Ratusan penonton pun dibuat terhanyut dengan lagu-lagu yang dinyayikan putra komedian Sule itu.

Java Jazz 2023 kembali menyuguhkan penampilan di 12 panggung berbeda. Selain Rizky Febian, ada musisi-musisi lain yang menjadi pembuka pada hari ketiga BNI Java Jazz 2023.

Nonaria feat. Tetty Kadi, Christie with Ottie Jamalus, Tiwi Shakuhaci, New Blood, Trisum, MLD Jazz Project Season 4, Mahalini, Endah N Rhesa, The Groove feat Tiara Effendy & Dira, Rio Moreno Latin Combo.

Pada hari ketiga, Java Jazz 2023 juga bakal menyajikan kolaborasi apik dengan penampilan Ariel feat. Bunga Citra Lestari di BNI HALL. Kedua penyanyi ternama Tanah Air itu bakal tampil selama 1 jam dari pukul 18.15 WIB hingga 19.15 WIB.

