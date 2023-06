Kalimat Ikonik Let's Get Nuts Batman, Ternyata Hasil Improvisasi Michael Keaton

Jakarta, Beritasatu.com - Kalimat ikonik Let's Get Nuts kembali diucapkan Bruce Wayne alias Batman, yang kembali diperankan oleh Michael Keaton dalam film The Flash (2023). Kalimat yang diterjemahkan berarti "Ayo Menggila" itu rupanya merupakan hasil improvisasi dari sang aktor.

Kalimat itu pertama kali diucapkan Keaton di Batman (1989). Dalam adegan tersebut, Bruce Wayne yang sedang mengunjungi rumah Vicki Vale (diperankan oleh Kim Basinger) berusaha mengungkap dirinya adalah Batman.

Tanpa diduga, Joker (diperankan oleh aktor legendaris Jack Nicholson) dan gengnya tiba-tiba datang ke rumah Vale. Hal itu membuat Bruce Wayne terpojok.

"You Wanna Get Nuts? Let's Get Nuts!" kata Bruce Wayne saat itu, atau yang bila diterjemahkan secara gaul berarti, "Kau mau gila-gilaan? Ayo menggila!"

Kalimat itu kembali diucapkan Keaton sebagai Batman di The Flash, kala Batman mengungkapkan kesediaannya membantu Flash untuk mengalahkan General Zod.

Rupanya kalimat ikonik itu sejatinya tidak ada di skrip. Kepada Empire, Michael Keaton mengaku bahwa kalimat itu merupakan hasil improvisasinya.

"Saya pikir 'Ayo menggila' tidak ada di naskah, itu ucapan saya. Adegan itu tidak pernah sebagus yang ditulis, jujur ​​​​saja. Itu adalah hari dimana kami berputar-putar, dan saya, Kim, dan Jack seperti tidak bisa menemukan adegan terbaik," ungkap Keaton.

"Saya lalu berpikir, 'Oke, tekanan sudah dimulai, bung. Tekanan.' Bruce akan berkata, 'Oke, saya agak terpojok, saya hanya punya satu cara untuk pergi dan sebaiknya saya memberi tahu karakter ini bahwa kita akan kalah.' Dan kalimat itu muncul begitu saja," lanjutnya.

