Terungkap! Ini Alasan Putri Ariani Bawakan Lagu Elton John di Final AGT 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi muda berbakat asal Indonesia, Putri Ariani sukses menyanyikan Lagu berjudul Don’t Let the Sun Go Down on Me yang dipopulerkan penyanyi legendaris Elton John di Final America's Got Talent (AGT) 2023, yang membawanya meraih peringkat keempat di ajang pencarian bakat di Amerika itu.

Meski tidak juara, tetapi dukungan dan pujian datang kepada gadis kelahiran Kampar, Riau, 31 Desember 2005 itu, karena telah sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Lewat warancaranya dengan The Buzz yang dikutip Beritasatu.com, Putri menjelaskan kenapa dirinya akhirnya memilih lagu itu untuk dibawakannya di final AGT 2023.

"Buat saya, Don’t Let the Sun Go Down on Me memiliki lirik dengan makna yang sangat mendalam. Saya suka dengan lagunya yang memiliki makna yang dalam tentang ketika seseorang yang Anda cintai itu menghilang," terangnya.

Meski ia harus menyanyikan lagu karya Elton John itu, Putri berupaya untuk menyanyikannya sesuai karakter suaranya. Sehingga wajar bila pujian atas penampilannya itu datang kepadanya.

"Saya selalu ingin membawakan lagu itu dengan versi saya dan interpretasi saya sendiri. Saya berusaha untuk masuk ke dalam lagunya dan memahami maknanya, dan Alhamdulillah saya berhasil menyanyikannya," tambahnya.

Lewat penampilannya itu, Putri yang memiliki kekurangan tidak bisa melihat, juga berupaya membuktikan bahwa dia mampu dan bisa sejajar dengan anak muda lain dalam hal karya di bidang apapun. Hal itu yang diungkapkannya usai penampilannya di panggung AGT 2023.

"Saya percaya bahwa kita bisa, kita mampu dan kita setara bagaimanapun kondisi kita. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi itu akan bisa jadi nyata kalau kita mempercayainya dan terus berjuang mewujudkan mimpi itu," tandasnya.

Dalam ajang AGT 2023 itu, Putri Ariani berhasil menduduki peringkat keempat, di mana dalam ajang tahun ini, kontestan bernama Adrian Stoica bersama anjingnya Hurricane berhasil menjadi juara 1 berkat penampilannya dalam akrobat anjing

Lalu, ada nama Anna DeGuzman yang meraih peringkat kedua berkat bakat sulap yang dimilikinya, dan grup dance asal Prancis, Murmuration berada di peringkat ke 3 berkat pertunjukan dance dan akting saat final AGT 2023.