Serunya Rizky Billar Memburu Pemain Liverpool di Bangkok

Jakarta, Beritasatu.com - Artis sinetron Indonesia, Rizky Billar, ikut pergi ke Bangkok untuk memburu pemain Liverpool yang tengah menjalani tur ke ibu kota Thailand tersebut. Dia memboyong istrinya, Lesti, serta putranya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar alias Baby L ke Bangkok.

Liverpool memang tengah menjalani tur ke Bangkok. Runner-up Liga Champions musim 2021/22 itu akan menghadapi musuh bebuyutannya, Manchester United, di Bangkok, Selasa (12/7/2022) hari ini.

Lewat Instagram Story yang diunggahnya, Rizky Billar, tampak datang ke hotel tempat para pemain Liverpool menginap untuk melihat skuad asuhan Juergen Klopp tersebut. Bersama ratusan fan lainnya, dia tampak mengambil video kedatangan para pemain tersebut.

Para penggemar kemudian memanggil beberapa pemain yang baru tiba dan meminta mereka untuk menandatangani replika kostum Liverpool yag mereka bawa. Beberapa pemain dipanggil namanya oleh para suporter itu. Di antaranya, Fabinho, (Roberto) Firmino, dan (Lucas) Diaz. Namun para pemain itu hanya berlalu. Fabinho pun hanya mendatangani fan di seberang yang membawa bendera Brasil.

Namun betapa girangnya Billar ketika pemain pujaannya Thiago Alcantara tampak mendatangi tempat dia berkumpul bersama fan lainnya. "Thiago, Thiago...the best midfield in the world," Rizky Billar memanggilnya. Lalu pemain asal Spanyol berdarah Brasil itu menghampiri para penggemar Liverpool. Dia pun lalu membubuhkan tanda tangan di kostum replika yang dibawa para suporter.

Melihat momen ini, Rizky Billar, pun tak menyia-nyiakan. Dia tampak mengabadikan dirinya yang berada tak jauh dari Thiago dengan membuat Video. Senyum bahagia terlihat jelas di wajahnya. Rizky Billar juga sempat memvideokan sang menajer Liverpool, Juergen Klopp, yang tengah menandatangi kostum Liverpool.

Bagi Billar, pertemuan dalam jarak dekat dengan mantan pemain Barcelona dan Bayern Muenchen ini memang amat didambakannya. Pesinetron asal Medan ini memang sangat mengidolakan Thiago. Saat bermain di lapangan pun, Rizky Billar, bermain mengibaratkan dirinya sebagai gelandang berusia 31 tahun tersebut.

Billar memang fan berat Liverpool. Klub berjulukan The Reds itu sudah diidolakannya sejak masih kanak-kanak.

Saat Liverpoool tampil di final Liga Champions melawan Real Madrid pada 28 Mei lalu, Billar pun rela datang ke Stade de France, Paris, untuk menyaksikan laga tersebut bersama istrinya tercintanya, Lesti. Sayang, dalam pertandingan tersebut, Billar harus kecewa karena Liverpool hanya menempati peringkat kedua karena kalah 0-1 di partai pemungkas.

