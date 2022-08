Malas Membersihkan Make Up Sebelum Tidur? Awas Bahayanya!

Jakarta, Beritasatu.com - Anda suka memakai make up? Maka jangan lupa untuk senantiasa merawat kulit Anda. Sayangnya, masih banyak yang malas membersihkan make up terutama saat sudah lelah di malam hari, sehingga make up masih menempel di wajah semalaman tanpa dibersihkan.

Membiarkan make up tetap menempel di wajah selama tidur bisa sangat berbahaya untuk kulit Anda. Jangan kaget, jika kemudian Anda terbangun dengan kulit wajah penuh masalah, kalau Anda masih malas membersihkan make up sebelum tidur.

Dikutip dari Dermalogica, ada banyak kerugian yang bisa terjadi jika Anda malas membersihkan make up sebelum tidur, seperti:

Pori-pori wajah tersumbat

Make up dapat bertindak sebagai magnet, yang bisa menjebak polusi, minyak, kotoran, hingga sel kulit mati. Bayangkan jika Anda tidak membersihkan make up sebelum tidur, dan semua hal itu menempel di wajah Anda semalaman, jelas ini dapat menyumbat pori-pori.

Make up, polusi, kotoran, minyak berlebih, dan sel kulit mati yang menyumbat pori dan tercampur dengan bakteri bisa menyebabkan munculnya jerawat dan komedo. Selain itu, tidak membersihkan make up dan kotoran dari wajah juga akan membuat pori-pori menjadi lebih besar dan mudah terlihat.

Kulit tampak kusam

Tidur tanpa membersihkan make up bisa mengganggu proses eksfoliasi alami kulit. Semua kotoran dan hal-hal lain yang terjebak di pori-pori, dapat membuat permukaan kulit menjadi kasar, kulit akan tampak lebih kusam dan tidak bercahaya.

Menyamarkan kulit kasar ini dengan make up hanya akan menambah masalah baru. Untuk itu, jika dalam keseharian Anda memang harus memakai make up, pastikan Anda juga mengiringinya dengan perawatan kulit yang baik, sehingga kulit Anda tetap terjaga kesehatannya.

Kulit tampak lebih tua

Di malam hari, kulit akan mengalami proses pemulihan alami, kulit akan bekerja untuk memperbaiki diri dari segala kerusakan yang dialami sepanjang hari. Apabila Anda tidak membersihkan make up di malam hari sebelum tidur, maka proses perbaikan kulit akan terhambat.

Jika hal ini terjadi, maka salah satu tanda yang akan sangat terlihat adalah, kulit akan mengalami penuaan lebih cepat.

Kolagen akan lebih mudah rusak, sehingga produksinya pun berkurang. Kulit jadi kehilangan elastisitasnya dan Anda tampak lebih tua dari usia yang sebenarnya.

Kulit terasa kering

Sisa-sisa make up yang tidak dibersihkan, dapat mencegah penyerapan produk perawatan kulit yang Anda gunakan, sehingga produk perawatan ini tidak akan memberikan efek apa pun pada kulit. Bayangkan jika Anda sudah mahal-mahal membeli produk perawatan kulit atau skincare, tapi karena kebiasaan malas membersihkan make up, produk skincare ini tidak membawa dampak apa pun untuk wajah Anda? Bukankah ini suatu kerugian yang tak mau Anda alami?

Kulit rentan teriritasi

Make up umumnya mengandung bahan-bahan yang bisa memicu iritasi kulit, seperti pewarna dan parfum. Saat kulit dibiarkan terpapar make up dalam jangka panjang, maka iritasi kulit tak dapat terhindarkan.

Iritasi bisa menyebabkan peradangan, sehingga muncul beberapa gejala di kulit, seperti kemerahan.

Infeksi mata

Tidur malam tanpa membersihkan make up bisa menyebabkan infeksi dan iritasi pada mata. Anda bisa saja mengalami bintitan, akibat sisa-sisa maskara yang menyumbat folikel bulu mata Anda dan menyebabkan infeksi. Ingat, kelopak mata sangat tipis dan sensitif, untuk itu pastikan Anda merawatnya dengan hati-hati.

Sumber: BeritaSatu.com