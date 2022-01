Hadirkan Beragam Fasilitas, 5 Indekos Eksklusif Ini Bisa Dipilih

Kamis, 13 Januari 2022 | 04:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indekos eksklusif di Jakarta dan sekitarnya mulai banyak dilirik oleh pekerja maupun mahasiswa. Indekos eksklusif di Jakarta pun cukup beragam, baik harga maupun fasilitas yang ditawarkan.

Namun dalam mencari indekos eksklusif, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas ke tempat kegiatan kita sehari-hari. Bagi pekerja dan mahasiswa, ada baiknya memilih indekos yang dekat dengan kantor atau kampus.

Perlu diperhatikan juga, beberapa indekos eksklusif kadang tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Agar tidak bingung, simak rekomendasi 5 kos eksklusif Jakarta berikut ini.

1. Cove The Peak

Rekomendasi indekos eksklusif yang pertama, berada di bilangan Tanjung Duren, Jakarta Barat. indekos eksklusif Cove The Peak ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, dengan harga yang terbilang affordable, untuk kalangan mahasiswa maupun pekerja.

Seperti dikutip dari situs resmi Cove.id, Cove The Peak merupakan indekos eksklusif yang nyaman, dengan kamar bernuansa minimalis, yang lengkap dengan perabotan. Penghuni indekos eksklusif di Cove The Peak juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang tersedia seperti dapur, lounge hingga rooftop.

Ada tiga jenis kamar yang tersedia di Cove The Peak. Pertama ada dua jenis superior room, dengan pilihan kamar mandi di dalam kamar, dan kamar mandi di luar. Serta kamar deluxe room.Untuk ketiga jenis kamar di Cove The Peak, harganya pun cukup terjangkau karena masih di bawah Rp 3 juta.

2. Cove Central One

Cove Central One berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Lokasi Cove Central One terbilang sangat strategis. Dari indekos eksklusif Cove Central One, akses ke mana saja terbilang sangat mudah.

Seperti kita tahu, kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan memang cukup tertata dengan baik. Tinggal di indekos eksklusif Cove Central One, akses ke pusat perbelanjaan seperti CBD, minimarket hingga rumah sakit pun sangat mudah.

Saat tulisan ini dibuat, Cove Central One memiliki satu jenis kamar indekos eksklusif yang tersedia, yaitu jenis deluxe. Fasilitas di indekos eksklusif Cove Central One pun terbilang melimpah, baik di area indekos maupun di dalam kamar.

Kamar deluxe memiliki kasur tipe queen bed, lengkap dengan meja, lemari, televisi, pendingin ruangan atau AC hingga kulkas. Tak ketinggalan fasilitas umum seperti WiFi dan laundrypun ada di indekos eksklusif ini.

3. Cove W Suites

Masih dari kawasan Jakarta Selatan, rekomendasi indekos eksklusif yang berikutnya adalah Cove W Suites, yang berlokasi di Tebet. Hal menarik dari Cove W Suites, indekos eksklusif ini tak hanya menawarkan kamar dan lingkungan yang nyaman, tetapi juga menawarkan konsep hunian baru.

Cove W Suites menawarkan pengalaman co-living. Konsep co-living yang ditawarkan Cove W Suites ini pun ditunjang dengan fasilitas yang lengkap. Untuk fasilitas umum, indekos eksklusif Cove W Suites memiliki ruang makan dan dapur bersama dengan tempat yang nyaman.

Ada dua jenis kamar superior room yang ditawarkan oleh Cove W Suites. Perbedaan pertama adalah ukurannya, yaitu 12 meter persegi dan 15 meter persegi. Tak hanya dimensi ruangan yang berbeda, tapi nuansa kamar yang ditawarkan pun berbeda.

4. Cove Katalia

Rekomendasi indekos eksklusif kali ini berada di bilangan Palmerah, Jakarta Barat. Cove Katalia merupakan indekos eksklusif yang mengusung konsep modern dan minimalis. Konsep tersebut bisa kita lihat langsung dari desain eksteriornya.

Fasilitas umum yang tersedia di Cove Katalia adalah lobi, dapur bersama, ruang makan hingga rooftop yang sangat ideal untuk menikmati udara pagi atau sore hari.

Ada tiga jenis kamar yang ditawarkan di Cove Katalia ini, yaitu dua kamar deluxe room yang menawarkan pemandangan yang berbeda. Serta satu kamar berjenis superior room, yang ditawarkan dari harga Rp 3,2 jutaan saja.

5. Cove Hillcrest

Rekomendasi indekos eksklusif yang terakhir adalah Cove Hillcrest. Jika empat rekomendasi indekos eksklusif sebelumnya berada di Jakarta, indekos eksklusif Cove Hillcrest berada di Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

Indekos eksklusif Cove Hillcrest tak hanya menawarkan kenyamanan sebuah indekos eksklusif, tapi juga sentuhan estetik yang menawan. Rasanya, desainer dari indekos eksklusif Cove Hillcrest ini memiliki selera yang cukup bagus.

Cove Hillcrest hanya memiliki satu jenis kamar yaitu superior room, tapi terdapat tiga pilihan yang bisa disesuaikan dengan fasilitas dan bujet yang tersedia. Namun tak perlu khawatir, indekos eksklusif Cove Hillcrest juga memiliki fasilitas umum yang lengkap seperti ruang makan, dapur hingga lahan parkir yang memadai.

