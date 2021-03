Anies Jelaskan Strategi Vaksinasi Berkeadilan di Jakarta dengan Target 10 Juta Orang

Kamis, 18 Maret 2021 | 12:46 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan strategi vaksinasi Covid-19 berkeadilan di Jakarta dalam acara C40 Mayoral Webinar secara daring dengan tema pembahasan terkait vaksinasi Covid-19, Kamis (18/3/2021).

Yang dimaksud Anies dengan vaksinasi berkeadilan, adalah vaksinasi yang menjangkau seluruh masyarakat dengan target penerima vaksin sebanyak 10 juta orang.

C40 merupakan jaringan yang menghubungkan 97 kota besar dunia yang telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah progresif terkait perubahan iklim. Pada kesempatan ini, diadakan forum yang membahas permasalahan vaksin di kota-kota di dunia.

Hadir pula dalam forum tersebut Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Penentu Kesehatan Masyarakat, Lingkungan dan Sosial Maria Neira, dan Penasihat Gender dan Pemuda untuk Direktur Jenderal WHO, Diah Saminarsih.

Mobilisasi

Dalam mewujudkan vaksinasi berkeadilan ini, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab untuk melatih para vaksinator, memelihara rantai dingin, mendorong kesadaran masyarakat untuk divaksin, dan memastikan mobilisasi kelompok rentan ke pusat vaksin.

“Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki target vaksinasi sebesar 8,8 juta orang yang berdomisili di Jakarta, ditambah 1,2 juta tenaga kerja dari luar Jakarta. Sedangkan target vaksinasi untuk kelompok prioritas adalah 3 juta orang dan diharapkan selesai pada Juni 2021. Serta Masyarakat lainnya akan divaksinasi mulai Juli 2021,” ujar Anies saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Anies juga menjelaskan terkait strategi vaksinasi yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bersama Kementerian Kesehatan dan swasta, Pemprov DKI Jakarta menginisiasi strategi program penyebaran vaksinasi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak melalui vaksinasi drive-thru.

Vaksinasi drive-thru adalah layanan penjemputan ke lokasi vaksinasi untuk kelompok usia lanjut, vaksinasi bagi pedagang tradisional pasar, pusat vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, dan memanfaatkan semua rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor pemerintahan, gedung pertemuan, dan balai olah raga untuk vaksinasi.

Kalangan

“Sasaran kami adalah mencapai 150.000 vaksinasi tiap hari dengan menerapkan vaksinasi berbasis komunitas untuk vaksinasi yang berkeadilan (menjangkau seluruh kalangan), Untuk itu kami menjalankan beberapa aksi dengan memobilisasi lingkungan (RT/RW) dan mengirimkan pesan harian untuk menginformasikan target vaksinasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Anies menegaskan komitmen Jakarta yang juga sekaligus mengajak kota-kota lain di dunia, terlebih yang tergabung dalam C40 untuk mendukung Covid-19 Vaccines Global Access (Covax), sebuah inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara vaksin-vaksin Covid-19 yang dipimpin oleh Global Alliance for Vaccines and Immunization, WHO.

“Kami mendorong wali kota dan gubernur lain dari seluruh dunia untuk bekerja sama dengan program kesiapsiagaan darurat kesehatan WHO untuk pembentukan jaringan kota global untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan. Kami di Jakarta juga akan mendorong koordinasi Covax di tingkat global dan nasional untuk penyebaran dan distribusi vaksin yang efektif, yang sangat penting untuk mencapai visi bersama untuk proses pemulihan yang berkadilan,” pungkas Anies.

Sumber: BeritaSatu.com