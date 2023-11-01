Video: Demi Konten, Pelajar Tewas Terseret Arus
Kalimantan Timur, Beritasatu.com - Seorang pelajar SMP ditemukan tewas di Sungai Segah, Berau, Kalimantan Timur. Pelajar 14 tahun itu sempat dinyatakan hilang terseret arus sungai saat tengah asyik membuat konten untuk media sosial.
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