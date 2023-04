Evaluasi Kemacetan H-3, Jasa Marga Akan Perluas Gerbang Tol Cikatama

Karawang, Beritasatu.com - Jasa Marga akan memperlebar ruas gerbang tol Cikatama hingga 2 kilometer. Hal tersebut merupakan buntut dari evaluasi terjadinya kemacetan kendaraan pemudik pada H-3 Idulfitri 1444 Hijriah.

"Saya sudah menyampaikan ke Pak Menhub, saya tulis tangan sendiri bahwa saya akan koreksi kita harus melebarkan (GT Cikatama) 2 kilometer lagi," ujar Subakti Syukur selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (Persero).

BACA JUGA Gelar Mudik Bareng, AHM Turut Angkut Motor Pemudik

Nantinya, Jasa Marga akan memperlebar ruas jalan di tol Cipali tepat setelah gerbang tol Cikatama sepanjang 2 kilometer. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurai kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama jika terjadi kepadatan.

Advertisement

Selain itu, Jasa Marga juga akan menambah 16 gardu tol reversible, yang bisa dioperasikan dengan dua arah yang berbeda.

Seperti diketahui, kemacetan kendaraan terjadi di gerbang tol Cikatama pada H-3 Lebaran 2023. Kepadatan tersebut terjadi pada Rabu (19/4/2023) pagi hingga siang hari. Jasa Marga atas diskresi Kepolisian merubah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan tersebut.

BACA JUGA Jasa Marga Catat 314.337 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Contraflow yang sebelumnya diterapkan sejak kilometer 42 Karawang Barat hingga kilometer 72 Cikatama diubah menjadi dari kilometer 36 Cikampek. Kebijakan tersebut dicabut pada Rabu (19/4/2023) pukul 16.00 WIB.

Sementara skema satu arah (one way) yang sebelumnya diterapkan pada kilometer 72 Cikatama ditambah menjadi kilometer 68 Jakarta-Cikampek. One way diterapkan hingga kilometer 414 Kalikangkung.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan