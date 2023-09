Kaesang Ketua Umum PSI, Cak Imin: Welcome to the Jungle!

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengapresiasi langkah berani Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memilih putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep sebagai ketua umum. Menurut Cak Imin, kehadiran Kaesang akan membuat politik Indonesia semakin dinamis.

"Kita ikut bahagia karena politik nasional akan semakin ramai dan dinamis. Welcome to the jungle, semoga kehadiran Mas Kaesang di dunia politik ini membawa warna demokratis, dan membuat suasana semakin segar," kata Cak Imin di Surabaya, Selasa (26/9/2023).

Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan itu mengatakan keputusan PSI langsung menunjuk Kaesang sebagai ketua umum ialah langkah berani, mengingat Kaesang juga baru bergabung ke PSI.

"Pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai ketua umum ini sebagai pilihan yang berani. Mas Kaesang saya kenal, ya orang yang berani juga dalam mengambil langkah-langkah politik. Ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua, karena kita tahu di belakang Mas Kaesang adalah Pak Presiden," kata Cak Imin.

Ia mengaku kenal dekat dengan Kaesang. Menurut dia, kehadiran Kaesang memberikan kekuatan baru bagi PSI yang perlu direspons serius oleh partai-partai peserta Pemilu 2024 yang lain.

"Karena saya kenal Mas Kaesang orangnya humoris, juga komunikatif. Saya agak dekat, bahkan terakhir sering ngobrol dengan Mas Kaesang. Selamat berjuang di dunia politik, tentu ini menjadi kekuatan patut dipertimbangkan untuk kita semuanya menyambut dengan serius," pungkas Cak Imin.

Diberitakan Beritasatu.com sebelumnya, Kaesang Pangarep dikukuhkan menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pengukuhan Kaesang sebagai ketua umum PSI ini dilakukan di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023).

"Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) 2023-2028. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.

Diketahui, Kaesang Pangarep baru dua hari menjadi kader dan mendapat kartu tanda anggota (KTA) PSI. Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan semua kader PSI percaya Kaesang dapat membawa PSI meraih kemenangan di Pemilu 2024.

"Kami juga membuka ruang kepada anak muda yang baik dan berkualitas untuk bergabung di PSI. Kalau soal singkat waktu dari anggota menjadi ketum ini bukan persoalan,” kata Raja Juli Antoni.