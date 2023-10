Tim Pengabdian Masyarakat UI Inisiasi Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Tamansari Bogor

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Pengabdian Masyarakat (Pengmas) Program Studi Kajian Wilayah Amerika (KWA) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) menginisiasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembentukan FKUB Kecamatan Tamansari ini sebagai upaya mewujudkan toleransi dan sinergisitas umat beragama di Kecamatan Tamansari.

Ketua Program Studi Kajian Wilayah Amerika SKSG UI Bayu Kristianto, PhD mengatakan Kecamatan Tamansari di Kabupaten Bogor dikenal memiliki tingkat keberagaman agama yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan dan desa-desa lain di wilayah tersebut. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Kecamatan Tamansari juga memiliki bangunan tempat peribadatan agama lain, seperti pura agung, gereja, rumah doa, dan wihara.

"Acara focus-group discussion ini dihadiri Camat Tamansari Yudi Hartono, ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tamansari, danramil, dan kapolsek. Selain itu, pemuka agama dari agama Hindu, Buddha, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik juga hadir dalam diskusi tersebut," kata Bayu, Selasa (10/10/2023).

Bayu Kristianto berharap FKUB Kecamatan Tamansari dapat terwujud dan memelihara situasi kerukunan umat beragama yang telah terjaga selama ini.

Diskusi dipimpin dosen senior di WA SKSG UI Dr Muhammad Fuad yang memiliki keahlian dalam studi mengenai perkembangan agama dan komunitas beragama. Pada kesempatan itu para pemuka agama mengutarakan pemikiran mereka tentang kerukunan umat beragama di Kecamatan Tamansari dan harapan mereka terkait pembentukan FKUB di wilayah tersebut.

Kiai Asep Nuramina, pemuka agama Islam setempat, menekankan kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Tamansari dan mengutip prinsip "I am happy when you are happy" yang merupakan dasar kerukunan antar agama.

Romo Suhadi Sendjaja, perwakilan dari Parisada Buddha Dharma Niciren Syosu Indonesia, menyatakan pentingnya pendidikan agama sejak dini untuk memahami ajaran agama dan mencegah pengaruh kepentingan-kepentingan di luar agama. Nengah Suka Arta, perwakilan umat Hindu, berharap Kecamatan Tamansari menjadi taman religi Kabupaten Bogor. Oktaviana, yang mewakili umat Katolik, berbagi pengalaman positif tentang mendukung acara keagamaan Islam dan merasa didukung dalam menjalankan keyakinan Katoliknya.

Sementara itu, Farinudin Zai, perwakilan umat Protestan, menekankan pentingnya kerukunan antar agama di Indonesia dan peran generasi saat ini dalam melanjutkan tradisi tersebut. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Tamansari Ade Haidar, mengingatkan pentingnya kerukunan beragama sebagai wujud kasih sayang Tuhan dan NU sebagai agen perdamaian.

Setelah diskusi, forum menunjuk Sandi Sutiwijaya, penyuluh agama Islam di Kecamatan Tamansari, untuk membentuk tim formatur yang akan menentukan kepengurusan FKUB Kecamatan Tamansari.