Guru Besar UNJ Puji Karya Ilmiah Megawati Soekarnoputri

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbas menyampaikan pujian atas isi karya ilmiah Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri mengangkat topik Pancasila. Tulisan ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional itu berjudul “The Establishment of Pancasila as the Grounding Principles of Indonesia”.

Hafid mengaku mendalami pemikiran Proklamator sekaligus Presiden Pertama Soekarno yang menyarikan Pancasila. Sebagai pribadi, Hafid melakukan gerakan menghidupkan kembali City of Intellect lewat UNJ yang pernah digagas Soekarno.

Hafid sangat senang membaca pikiran-pikiran besar dan amat mendasar dari refleksi ilmiah yang diungkap Megawati tentang Pancasila dalam tulisan ilmiah tersebut. Menurut Hafid, nilai-nilai universal Pancasila yang diuraikan Megawati dapat menjadi kajian ilmiah lebih lanjut di dunia akademis.

“Tidak hanya di dunia pendidikan tinggi dalam negeri tapi juga bagi masyarakat internasional. Sangat luar biasa,” kata Hafid, Kamis (10/6/2021).

Lebih lanjut, Hafid menyatakan melihat sebuah cahaya terang lewat tulisan Megawati itu. Nilai-nilai universal Pancasila akan semakin mengakar di semua lini kehidupan masyarakat Indonesia.

“Bukan hanya itu, kita sungguh berharap apa yang disampaikan Ibu Megawati ini juga memberi inspirasi bagi masyarakat internasional untuk merawat harmoni kehidupan dan perdamaian di mana pun di planet ini,” tegas mantan Komisioner Komnas HAM tersebut.

Hafid mengatakan hal itu sebagai wujud dukungannya atas rencana penganugerahan gelar profesor kehormatan yang akan diberikan Universitas Pertahanan (Unhan) kepada Megawati, Jumat (11/6/2021).

