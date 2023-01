Fantastis, Avatar: The Way of Water Cetak Pendapatan Rp 30 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Sutradara James Cameron kembali mencatatkan sejarah film pada akhir pekan ini. Sekuel film Avatar yang telah lama ditunggu-tunggu "Avatar: The Way of Water" berhasil menghasilkan pendapatan kotor lebih dari US$ 2 miliar atau setara Rp 30 triliun di seluruh dunia, seperti yang dilaporkan oleh Deadline, Senin (23/1/2023).

Jumlah total itu setelah box office film diambil dari akhir pekan ini, akhir pekan keenam berturut-turut film tersebut menduduki posisi nomor 1 sejak dirilis pada bulan Desember lalu.

Film "Avatar: The Way of Water" adalah sekuel dari epik luar angkasa yang digarap Cameron pada tahun 2009 "Avatar", yang tetap berada di puncak daftar film terlaris sepanjang masa, menurut Box Office Mojo.

Sumber: CNN