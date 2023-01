PMI Disekap di Dubai, Migrant Care Desak Jaringan Perdagangan Manusia Ditangkap

Jakarta, Beritasatu.com – Migrant Care mendesak kasus 12 pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap dan menjadi korban perdagangan manusia di Dubai, Uni Emirat Arab segera diusut tuntas. Migrant Care meyakini kejadian ini ada keterlibatan jaringan agen di Indonesia dan harus segera ditangkap.

“Kami masih terus memantau kasus ini. Kami menyerukan KJRI di Dubai, Uni Emirat Arab segera berkoordinasi dengan kepolisian di sana untuk menangkap pelakunya, dan ini pasti dipasok oleh jaringan Indonesia. Agennya itu salah satunya jaringannya pasti di Indonesia,” kata Program Manager Migrant Care Mulyadi kepada Beritasatu.com, Selasa (24/1/2023).

Mulyadi belum bisa memastikan pekerja migran yang disekap tersebut berangkat ke Dubai secara legal atau ilegal. Namun memang masih sering dijumpai, ada pekerja migran yang berangkat secara legal, tetapi ketika sampai di negara tujuan oleh majikannya atau agennya “dibelokkan” untuk bekerja di luar kesepakatan.

“Kalau melihat tempat kerjanya seperti itu, dipastikan ini perdagangan orang. Apalagi sampai mereka mau melarikan diri, berarti ada situasi yang tidak benar,” kata Mulyadi.

Migrant Care, kata Mulyadi, siap melakukan pendampingan untuk penanganan kasus dan bantuan hukum kepada para korban tersebut.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang menggambarkan peristiwa detik-detik penyelamatan pekerja migran Indonesia yang diduga disekap di Hor Al Anz, Uni Emirat Arab. Video tersebut dibagikan oleh pemilik akun TikTok @sabrinaerita.

"Tragedi malam ini 20 Janury di Horland, we are here to safe our people... saya bersama kawan-kawan berhasil membebaskan 12 orang yang di sekap dan di jual oleh sesama wanita Indonesia juga yang bernama T," tulis @sabrinaerita dalam video tersebut.

Dalam video tersebut tampak sejumlah WNI dan dibantu aparat setempat berusaha mengarahkan para pekerja migran indonesia yang berada di atas dinding untuk turun. "Jangan loncat, jangan loncat," ujar salah seorang dalam video tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com