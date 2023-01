Ramalkan Perang Lawan Tiongkok di 2025, Jenderal AS Ini Minta para Perwira Bersiap

Washington, Beritasatu.com - Seorang jenderal AS dari Angkatan Udara yang memprediksi negaranya akan perang lawan Tiongkok di 2025 telah mengirim memo kepada para perwira pada hari Jumat (27/1/2023) yang dia perintahkan untuk bersiap-siap.

Dalam memo yang dikirim hari Jumat dan diperoleh NBC News, Jenderal Mike Minihan , kepala Komando Mobilitas Udara, mengatakan, “Saya harap saya salah. Naluri saya mengatakan kita akan bertarung pada tahun 2025.”

Komando Mobilitas Udara memiliki hampir 50.000 anggota layanan dan hampir 500 pesawat dan bertanggung jawab atas pengangkutan dan pengisian bahan bakar.

Jenderal AS berbintang empat ini mengatakan dalam memo itu bahwa karena Taiwan dan AS akan mengadakan pemilihan presiden pada tahun 2024, AS akan "terganggu", dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan memiliki kesempatan untuk menguasai Taiwan .

Dia menjabarkan tujuannya untuk mempersiapkan, termasuk membangun "Tim Manuver Pasukan Gabungan yang dibentengi, siap, terintegrasi, dan gesit, siap untuk bertarung dan menang di dalam rantai pulau pertama."

Memo yang ditandatangani ditujukan kepada semua komandan sayap udara di Komando Mobilitas Udara dan komandan operasional Angkatan Udara lainnya, dan memerintahkan mereka untuk melaporkan semua upaya besar untuk mempersiapkan pertempuran Tiongkok ke Minihan sebelum 28 Februari.

Selama bulan Februari, dia mengarahkan semua personel AMC untuk “menembakkan klip ke target 7 meter dengan pemahaman penuh bahwa yang paling penting adalah kematian yang tidak menyesal. Bidik kepalanya.” Dia juga memerintahkan semua personel untuk memperbarui catatan dan kontak darurat mereka.

Pada bulan Maret dia mengarahkan semua personel AMC untuk "mempertimbangkan urusan pribadi mereka dan apakah kunjungan harus dijadwalkan dengan kantor hukum pangkalan layanan mereka untuk memastikan mereka siap secara hukum."

Setelah publikasi artikel ini, seorang pejabat departemen pertahanan mengatakan, “Komentar ini tidak mewakili pandangan departemen tersebut terhadap Tiongkok.”

Seorang juru bicara AMC mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa memo itu nyata: “Ini adalah memo internal yang autentik dari Jenderal Minihan yang ditujukan kepada tim komando bawahannya. Perintahnya dibangun di atas upaya mendasar tahun lalu oleh Komando Mobilitas Udara untuk mempersiapkan Angkatan Udara Mobilitas untuk konflik di masa depan, jika pencegahan gagal.”

Sekretaris Pers Departemen Pertahanan Brigjen. Jenderal Patrick Ryder mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Strategi Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa Tiongkok adalah tantangan yang mendesak bagi Departemen Pertahanan dan fokus kami tetap bekerja bersama sekutu dan mitra untuk menjaga Indo-Pasifik yang damai, bebas, dan terbuka.”

Pada bulan Maret 2021, Laksamana Philip Davidson, yang saat itu menjadi komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan kepada sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa “Taiwan jelas merupakan salah satu ambisi (Tiongkok).

“ Saya pikir ancaman itu terwujud selama dekade ini , bahkan dalam enam tahun ke depan,” kata Davidson.

Sumber: NBCnews