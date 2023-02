Klenteng Sanggar Agung Surabaya Dipadati Umat Hendak Tabur Bunga di Laut

Surabaya, Beritasatu.com - Menjelang perayaan Cap Go Meh yang jatuh pada hari Minggu besok (5/2/2023), Klenteng Sanggar Agung Surabaya yang berlokasi tepat di depan pantai Kenjeran tampak di padati para umat yang melaksanakan sembahyang untuk menyambut moment Cap Go Meh, Sabtu siang (04/2/2023).

Para umat yang bersembahyang ini tidak hanya berasal dari kota Surabaya saja, namun berasal dari berbagai daerah di luar kota Surabaya. Mereka melakukan sembahyang menyambut Cap Go Meh yang di percaya dapat melancarkan rezeki dan membuang sial di tahun baru cina ini. Selain itu mereka juga melestarikan tradisi dari lelulur mereka.

Selain bersembayang, para umat juga ada yang melakukan fangshen atau melepas burung di alam bebas. Selain itu terdapat pula umat yang menaburkan bunga di tengah laut yang berada tepat di depan Klenteng Sanggar Agung Surabaya.

Christopher, salah satu umat yang melakukan tabur bunga di tengah laut mengatakan jika ia sengaja melakukan ritual ini untuk berziarah kepada para lelulur yang telah meninggal dunia. Menurutnya, ritual ini merupakan tradisi dari keluarganya dalam menyambut momen Cap Go Meh. "Selain bersembahyang menyambut Cap Go Meh, saya juga melakukan tabur bunga di laut, ini sudah tradisi kami," ujarnya.

Sementara itu Fani, salah satu umat yang bersembahyang di klenteng ini mengaku jika setiap menjelang Cap Go Meh, Ia bersama keluarganya selalu bersembahyang di klenteng ini. Dirinya berharap di momen Cap Go Meh ini seluruh umat, keluarga, dan bangsa Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi. "Setiap menjelang Cap Go Meh, saya sama keluarga selalu menyempatkan diri beribadah di klenteng ini," ujar ibu berkacamata ini.

Sementara itu menjelang perayaan Cap Go Meh, pengurus Klenteng Sanggar Agung Surabaya berbenah dan lakukan bersih-bersih Klenteng, bahkan setiap lilin di klenteng ini habis, petugas klenteng dengan sigap membersihkannya dan menanti dengan yang baru.

Cap Go Meh merupakan akhir dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa atau 2 minggu setelah Tahun Baru Imlek. Tiap moment Cap Go Meh, Klenteng Sanggar Agung selalu dipadati umat yang melajukan sembahyang. Karena berlokasi di tepi laut, Klenteng Sanggar Agung sering menjadi tempat rujukan bagi keluarga yang hendak nyekar leluhur mereka, terutama yang dikremasi.

Sumber: BeritaSatu.com