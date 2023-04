Lembang Disesaki Wisatawan, Volume Kendaraan Naik 35%

Bandung Barat, Beritasatu.com- Kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sabtu (29/4/2023) macet disesaki wisatawan yang hendak mengisi libur panjang akhir pekan dalam rangka Hari Buruh (May Day).

Tercatat 23.000 kendaraan bergerak masuk dari arah Bandung menuju Lembang. Sebaliknya, dari arah Subang menuju Lembang/Bandung tercatat 19.000 kendaraan melintas, pada Sabtu 29 April 2023. Dibandingkan hari biasanya, terjadi peningkatan volume kendaraan sebanyak 35%.

"Memang terjadi kenaikan signifikan memasuki libur panjang akhir pekan ini. Data Dishub mencatat ada 23.000 kendaraan masuk dari Bandung dan 19.000 kendaraan masuk dari Subang ke Lembang," ujar Kasatlantas Polres Cimahi AKP Sudirianto ditemui di Pertigaan Betrix Lembang, Sabtu (29/4/2023) malam.

Lonjakan volume kendaraan ini membuat sejumlah ruas jalan di Lembang macet terutama di depan objek wisata The Great Asia Afrika, pertigaan Betrix, Jalan Grand Hotel Lembang, dan depan gerbang masuk Floating Market. Sejumlah ruas jalan ini mengalami kepadatan sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB.

Untuk mengurai kepadatan, kepolisian melakukan rekayasa satu jalur atau one way dari Bandung menuju Lembang sebanyak 13 kali dan Subang-Lembang sebanyak tujuh kali. "Total skema one way yang kita lakukan hingga pukul 20.00 WIB sebanyak 20 kali. Paling banyak diberlakukan dari Bandung menuju Lembang," ungkap Sudirianto

Pihak kepolisian juga menerapkan skema buka tutup objek wisata di kawasan wisata Lembang, secara situasional. Apabila terjadi penumpukan di area parkir.

Namun wisatawan akan diarahkan untuk memarkirkan kendaraannya di kantong parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah desa setempat di sekitar objek wisata. "Ada 11 kantong parkir yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan wisatawan. Kantung parkir itu dikelola oleh pihak desa," tandas Sudirianto.

