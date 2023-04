Genjot Penjualan, Tesla Kembali Pangkas Harga Jual Mobil

Jakarta, Beritasatu.com - Produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla, dikabarkan kembali memangkas harga kendaraan listrik produksinya. Ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan permintaan setelah angka terbarunya menunjukkan produksi yang lebih besar daripada pengiriman.

Dilansir MarketWatch, Sabtu (8/4/2023), raksasa EV ini menurunkan harga dasar sedan Model S-nya menjadi US$ 84.990 dari sebelumnya US$ 89.990 ketika Tesla melakukan pemotongan harga sebelumnya pada awal Maret 2023. Harga Model S Plaid, versi mobil berperforma tinggi, sekarang US$ 104.990, turun dari US$ 109.990.

Tesla juga memangkas harga Model Y-nya menjadi US$ 49.990, turun US$ 2.000 dari sebelumnya, menurut The Wall Street Journal.

Sedan Model 3 juga mendapat potongan harga setelah serangkaian pengurangan lainnya yang dilakukan di tahun ini. Versi dasar sekarang akan berharga US$ 41.990. Untuk harga Model X sekarang dicantumkan di US$ 94.990, turun dari US$ 99.990 ketika MarketWatch melaporkan pemotongan harga pada awal Maret 2023.

Tesla juga baru saja mengunggah laporan pengiriman dan produksi kendaraannya pada kuartal I 2023. Total pengiriman mobil Tesla untuk kuartal ini mencapai 422.875 unit. Sementara itu, angka produksi kendaraan Tesla pada periode yang sama mencapai 440.808 unit.

